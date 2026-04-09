我是廣告 請繼續往下閱讀

美國15點方案內容有什麼？

伊朗10項條件有什麼？

雙方條件相差甚大且各說各話

美國與伊朗7日各自宣布同意停火2週，伊朗提出10項停火條件，美國總統川普則稱美伊雙方就美國的15點談判方案有許多共識，後又指出伊朗公開的10項條件與提交給美國的不符合，雙方頓時又毫無交集，加上伊朗持續轟炸海灣國家，與以色列轟炸黎巴嫩戶別苗頭。中東戰火停不到半天再度反轉開戰，究竟美國與伊朗之間的條件有何差異？紐約時報在三月中下旬報導提到，美國已向伊朗提出包含15點方案的終戰計畫，其中包括對其核計畫的嚴格限制以及重新開放荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）。美國至今並未公開真正的15點方案細節，僅在紐約時報與華爾街日報報導中概述了當中的部分條件，以色列第12頻道（Channel 12）在3月25日報導中曾提及方案中較多數的內容：1.伊朗承諾不發展核武能力2.禁止在其境內進行鈾濃縮活動3.要求伊朗將其高濃縮鈾庫存移交給國際原子能總署4.拆除納坦茲、伊斯法罕和福爾多的重要核設施，並允許國際原子能總署全面進入這些設施5.終止區域代理人勢力，停止支持盟軍武裝團體。6.保持荷姆茲海峽暢通7.限制伊朗飛彈計畫的射程和數量，未來任何飛彈使用僅能用於自衛範圍8.作為交換，伊朗將獲得全面解除制裁9.美國協助伊朗民用核計畫，包括布什爾核電廠的發電10.取消伊朗核協議內容中「快速恢復制裁」機制。英媒《衛報》分析，美國提出的15點方案，是基於2025年5月提出的美伊談判框架，但當時伊朗幾乎全盤拒絕，此時再拿出來，伊朗可能不會接受。根據與伊朗革命衛隊關係密切的塔斯尼姆通訊社報導，1.美國應在原則上承諾提供「不對伊朗發動侵略」的保證2.伊朗應繼續控制荷姆茲海峽（Strait of Hormuz）3.應承認伊朗擁有進行鈾濃縮的權利4.解除所有針對伊朗的「主要制裁」（primary sanctions）5.解除所有與伊朗相關實體的「次級制裁」（secondary sanctions）6.終止所有聯合國安全理事會針對伊朗的決議7.終止所有國際原子能總署（IAEA）理事會針對伊朗的決議8.對因戰爭對伊朗造成的損害支付賠償9.美國戰鬥部隊應撤出該地區10.在所有戰線上停止戰爭，包括停止針對黎巴嫩真主黨的戰爭伊朗提出10點方案，但發出的版本之間存在些許差異，美聯社報導提到，波斯語版本包含接受其核計畫「濃縮鈾」的權利，但伊朗外交官員提供的英文版本卻未見相關措辭。川普昨日宣布暫時停火兩周時曾提到，美國收到了伊朗提出的10項內容，並認為這是一個可行的談判基礎，不過，在隨後於社群平台發文表示，他明確表示伊朗將不得進行鈾濃縮，這與伊朗的10項內容並不相同。川普接著又發文強調伊朗提出的方案只有其中一項對美國而言是可以接受的，指稱伊朗公布的10項要求內容與提交給美國的內容不同，雙方將「閉門討論」的是美方拿到的版本。根據NBC報導，倫敦國王學院安全研究學院的學者克里格（Andreas Krieg）表示，由於缺乏明確的文本，加上相互矛盾的公開聲明，導致「停火協議非常含糊不清，極不穩定和脆弱」。伊朗方面提出了相當極端的立場，他們的要求不太可能輕易實現。美國副總統范斯（JD Vance）週三也透露，這是脆弱的停火，並指出伊朗政權內部的分歧使談判變得複雜。