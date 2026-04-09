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郭彥均超節儉 一碗土魠魚羹可抵兩餐

郭彥均擁5房產「卻想住養老院」原因超暖

▲郭彥均（左）有了女兒後，表示接下來要將資金要拿來規劃女兒的教育費用，像是未來出國深造的學費等。（圖／翻攝郭彥均臉書）

郭彥均透露理財秘訣：傻傻買！股票慘賠內幕曝光

郭彥均今（9）日向《NOWNEWS今日新聞》謙虛回應：「傻傻的買而已！」並透露近期未再投資。

44歲男星曾經連續5年入圍金鐘獎，出道至今仍活躍於演藝圈，生活節儉的他，加上這些年努力打拚，手上已經有5套房產，且房貸已經繳清。躍升「房地產大亨」的他有了小孩後，將投資理財規劃轉移到女兒身上，更曾鬆口他老了「不想增加小孩負擔」決定去住養老院，言語中流露出對女兒滿滿的愛。郭彥均生性節儉，手機堅持只要能用就不需再買，過去受訪時還透露沒有辦信用卡，隨身帶3000元現金，額度完全夠用。不僅如此，郭彥均也分享自己習慣趁生鮮超市打折時段去撿便宜，一碗加湯的土魠魚羹可以抵兩餐；在出節目外景時，會把飯店提供的盥洗備品、紙拖鞋或礦泉水帶回家。與其他藝人投資副業、玩股票相比，郭彥均這幾年選擇投資房地產，想給家人居住。郭彥均也曾提到之後不會再買新房，因為接下來要將資金拿來規劃女兒的教育費用，像是未來出國深造的學費等。郭彥均甚至透露當女兒長大時，打算把房子賣了，與老婆去住養老院，說道：「女兒有空就來看看我們。」不想增加孩子的負擔。事實上，郭彥均也已經幫愛女買好保單，希望未來支付女兒出國唸書或健康醫療方面等費用，其他種類的保險也都買齊，一路保障她到20歲。郭彥均雖然很早就接觸股票、基金，但多慘賠出場，此後決定「絕不碰不懂的投資理財工具」，對於房地產現況，