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▲48歲的劉姓男子踹門逃逸後，和員警發生對峙並持刀朝其揮砍。（圖／警方提供）

新北市五股區成泰路三段7日23時許發生一起搶劫案，一名57歲的吳姓運將於晚間載客時，遭到48歲的劉姓乘客持刀抵脖，並喝令要求其下車。吳男乖乖下車配合後，靈機一動將車鑰匙拔掉、反鎖車門並報警，讓劉男無法得逞。劉男驚覺不對勁猛踹車門後逃逸，過程中和員警爆發對峙，甚至一度持手中的西瓜刀對員警攻擊，全案依強盜罪、妨害公務罪嫌移送偵辦，訊後移請新北地檢署偵辦，並建請羈押。據了解，57歲的吳姓運將昨（7日）深夜11時許載著48歲的劉姓乘客，準備前往新北五股區成泰路三段。不料，行車途中，劉男竟突然亮出西瓜刀威嚇司機下車，意圖強盜財物。吳男當下臨危不亂，假意配合下車的同時靈機一動順手拔走車鑰匙，直接將歹徒反鎖在計程車內並立刻報警。不過，就在警方趕抵現場前，受困車內的劉男已強行踹開車門逃逸。警方獲報到場後，發現劉男於下車後一路逃逸，便上前追捕逮人。而雙方發生對峙過程中，劉男手持西瓜刀對員警揮砍，嚴重造成員警、民眾生命及安全危害。經員警多次制止、告誡後仍不聽勸，故騎乘警用機車上前將其壓制逮捕，查扣一把刀械。蘆洲分局強調，經檢視員警執勤過程均符合比例原則及警械使用條例之規定，過程中未造成員警及他人受傷，成功將犯嫌制伏。