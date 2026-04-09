美國與伊朗達成兩週停火協議，但隨著伊朗戰爭導致美歐之間的外交分歧持續擴大，美國總統川普（Donald Trump）再度將矛頭指向格陵蘭，並且對北約（NATO）盟友表達失望。
川普的怒火：北約是「紙老虎」
根據CNBC報導，川普8日晚間在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文痛批：「當我們需要北約時，他們不在那裡；如果我們再次需要他們，他們也不會在。」他還將格陵蘭拿出來鞭，直呼：「記住格陵蘭，那塊又大、治理又差、冷得要命的冰塊！！！」
這番最新抨擊，發生在川普宣布與伊朗達成為期兩週停火協議之後。經歷逾一個月戰事後，川普多次批評北約成員未參與對伊朗的軍事行動，稱這次行動是「一次重大考驗」，並揚言可能退出該聯盟，稱其為「紙老虎」。
「格陵蘭情結」：外交勒索的籌碼？
近期，川普頻頻將矛頭指向北約與格陵蘭。他近日在白宮記者會上對記者表示：「說實話，一切都從格陵蘭開始。我們想要格陵蘭，他們不想給我們，我就說『再見了』。」
美國與歐洲盟友的關係已因川普威脅對歐洲徵收關稅，以及示意採取軍事行動取得格陵蘭而破裂。格陵蘭是丹麥的自治領地。
據《紐約時報》報導，五角大廈正尋求在格陵蘭擴張軍事影響力，並與丹麥談判取得三個額外基地的使用權。地緣政治策略公司（Geopolitical Strategy）首席策略師費勒（Michael Feller）認為，這並非預示入侵，而是旨在恐嚇盟友。
美伊戰爭引發的北約內訌
停火協議前的戰爭期間，多個北約成員國拒絕支持美、以對伊朗的軍事行動，包括不允許美軍飛機使用其領空，也拒絕派遣海軍力量參與確保荷姆茲海峽能源運輸通行的行動。
費勒指出：「如果川普持續攻擊這個聯盟，最終會讓其名存實亡。」他同時表示，伊朗透過向西班牙與土耳其提供通行荷姆茲海峽的豁免，正「測試聯盟團結」。
北約秘書長呂特（Mark Rutte）在白宮與川普會面後坦言：「他顯然對許多北約盟友感到失望，我可以理解他的觀點。」白宮發言人卡羅琳·萊維特則直言，北約「背棄了美國人民」。
極度脆弱的停火協議
不過美國與伊朗達成的兩週停火協議生效不到24小時內，和平前景已顯得搖搖欲墜。伊朗國會議長加里巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，華府已違反停火協議條款。據報導，以色列對黎巴嫩發動了開戰以來最猛烈的空襲，造成數百人死亡。
伊朗威脅稱，在這種情況下繼續與美國進行和平談判是「不合理」的。
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根據CNBC報導，川普8日晚間在自家社群平台「真實社群」（Truth Social）上發文痛批：「當我們需要北約時，他們不在那裡；如果我們再次需要他們，他們也不會在。」他還將格陵蘭拿出來鞭，直呼：「記住格陵蘭，那塊又大、治理又差、冷得要命的冰塊！！！」
這番最新抨擊，發生在川普宣布與伊朗達成為期兩週停火協議之後。經歷逾一個月戰事後，川普多次批評北約成員未參與對伊朗的軍事行動，稱這次行動是「一次重大考驗」，並揚言可能退出該聯盟，稱其為「紙老虎」。
「格陵蘭情結」：外交勒索的籌碼？
近期，川普頻頻將矛頭指向北約與格陵蘭。他近日在白宮記者會上對記者表示：「說實話，一切都從格陵蘭開始。我們想要格陵蘭，他們不想給我們，我就說『再見了』。」
美國與歐洲盟友的關係已因川普威脅對歐洲徵收關稅，以及示意採取軍事行動取得格陵蘭而破裂。格陵蘭是丹麥的自治領地。
據《紐約時報》報導，五角大廈正尋求在格陵蘭擴張軍事影響力，並與丹麥談判取得三個額外基地的使用權。地緣政治策略公司（Geopolitical Strategy）首席策略師費勒（Michael Feller）認為，這並非預示入侵，而是旨在恐嚇盟友。
美伊戰爭引發的北約內訌
停火協議前的戰爭期間，多個北約成員國拒絕支持美、以對伊朗的軍事行動，包括不允許美軍飛機使用其領空，也拒絕派遣海軍力量參與確保荷姆茲海峽能源運輸通行的行動。
費勒指出：「如果川普持續攻擊這個聯盟，最終會讓其名存實亡。」他同時表示，伊朗透過向西班牙與土耳其提供通行荷姆茲海峽的豁免，正「測試聯盟團結」。
北約秘書長呂特（Mark Rutte）在白宮與川普會面後坦言：「他顯然對許多北約盟友感到失望，我可以理解他的觀點。」白宮發言人卡羅琳·萊維特則直言，北約「背棄了美國人民」。
極度脆弱的停火協議
不過美國與伊朗達成的兩週停火協議生效不到24小時內，和平前景已顯得搖搖欲墜。伊朗國會議長加里巴夫（Mohammad Bagher Ghalibaf）表示，華府已違反停火協議條款。據報導，以色列對黎巴嫩發動了開戰以來最猛烈的空襲，造成數百人死亡。
伊朗威脅稱，在這種情況下繼續與美國進行和平談判是「不合理」的。
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