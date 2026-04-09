國民黨彰化縣長提名陷入僵局，黨中央突宣布將以「特別徵召」產生人選，外界認為係為空降魏平政做鋪排。積極爭取的立委謝衣鳯今坦言，自己看媒體報導才知道黨中央發布她回鍋黨副，根本始料未及。她長期在基層生根，深知若特別徵召魏平政，將讓地方民意代表年底選舉面臨困境，希望黨中央深思。

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謝衣鳯今（9）日上黃暐瀚廣播節目前受訪，對於中央黨部宣布彰化縣黨部立委由前立委蕭景田回鍋、她轉任黨副秘書長一事，她表示目前首要工作及目標是爭取黨內縣長提名、以及參選縣長、贏得選舉，擔任主委或副秘書長都不是首要考量。

對於自己的黨務工作被更換一事，事前無人溝通，她是看媒體報導才知道，當時正在縣黨部處理黨務，突然收到中央黨部派令，立即發出婉拒接任副秘書長的聲明，這一切「真的始料未及」。

對於外界認為此舉係黨中央逼她退選，謝衣鳯說，她會繼續爭取黨內提名，且目前3位人選都已努力一段時間，如果黨中央想特別徵召魏平政，她必須向中央反映基層民眾及所有支持者的聲音，「目前不適合、空降人選沒有辦法獲得彰縣民支持」，希望黨中央能特別考量，做出最好的決定。

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顏幸如編輯記者

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