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藍委謝衣鳯爭取國民黨彰化縣長提名，然而家人卻不支持，她今（9）日接受專訪，首度鬆口和弟弟、彰化縣議長謝典霖的矛盾。坦言謝典霖認為參選需要獲得家長或家人同意而非支持，但她認為需要的是所有彰化縣民的支持，只有家人支持是不夠的；對於謝典霖稱因她兇小孩而疏離，謝衣鳯則說，自己跟弟弟小孩交流關係比較好，不知道謝典霖看到的是哪個片段。謝衣鳯今接受資深媒體人黃暐瀚《POP撞新聞》專訪，針對與胞弟、彰化縣議長謝典霖的爭議，謝衣鳯說，她跟「謝議長」最大的不同，在於他認為參選必須獲得家長或家人的同意，而不是支持。但她認為需要的不只是家人的支持，而是所有彰化縣民的支持，需要百工百業、每一個團體來認可她能夠成為彰化的縣長，這是她希望尋求的支持。謝衣鳳也說，當然家人的支持很重要，但如果沒有展現決心，讓所有縣民和彰化每一個團體、民眾來支持，只有家人的支持是不是夠的，這就是她跟謝典霖從出發點的最大的不同。謝衣鳯坦言，她跟弟弟個性不同、做法不同、交友不同，所以做出來在大家面前的表現就不一樣，黃暐瀚續問，謝典霖曾公開稱不支持選縣長，又說姊姊謝衣鳳兇他的小孩，所以兩人關係不好。謝衣鳳則說，她跟弟弟的生活圈不一樣，再加上都有各自的職務，的確交流不夠多，她跟弟弟小孩的交流反而更多，跟小孩的關係很好，但她不知道弟弟看到的是哪個場景或片段，當然，在教養上大家有不同的意見，大家都可以討論。