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全球經濟環境變幻莫測，近期爆發的美以伊衝突導致荷姆茲海峽面臨封鎖威脅，引發原油價格飆漲與全球供應鏈的劇烈重組，富邦金控首席經濟學家羅瑋也解析2026年主要「黑天鵝」與「灰犀牛」風險，而富邦產險資深副總經理林國鈺則提醒，在全球政經局勢高度不確定的環境下，企業客戶對風險移轉的需求更勝以往。不過，羅瑋認為，即便全球經濟前景不明，企業風險輪廓正快速改變，AI商機在未來仍具長線投資潛力。為協助保險經紀人及代理人夥伴掌握關鍵局勢，富邦產險近日舉辦「國際經濟風險與趨勢研討會」，羅瑋在專題演講中針對2026年主要的「黑天鵝」與「灰犀牛」風險提出精確剖析，包括地緣政治動盪，中東戰火對能源供給造成威脅，導致亞洲各國能源儲備面臨壓力，而台灣對中東能源依賴度更高達7成。面對貿易政策變局，羅瑋分析，川普政府對多國進行貿易調查與對等關稅政策，造成台灣產業具體衝擊。金融市場震盪，通膨預期攀升使美債殖利率上揚，主要央行的貨幣政策走向充滿挑戰。不過，羅瑋也提到，全球經濟前景不明，企業風險輪廓正快速改變，AI商機在未來仍具長線投資潛力。富邦產險資深副總經理林國鈺則指出，富邦產險長期深耕企業風險管理市場，去年簽單保費達677億元、市佔率23.7%，如今在全球政經局勢高度不確定的環境下，企業客戶對風險移轉的需求更勝以往，保險從業人員若能精準解讀國際局勢，為客戶量身打造風險保障建議，將是展現核心競爭力的關鍵。