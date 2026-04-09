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NET：今起紅標3折！全台門市下殺優惠
NET紅標3折總算等到了！官方小編今（9）日上午在粉專發出公告，紅標商品「1件7折、3件4折、5件3折」最後優惠開跑，還透露：「全台門市都有這個優惠」。
不過要提醒大家，大安拍點不參與此次活動；而且每間門市紅標商品不盡相同，部分門市無紅標商品，請消費者依照門市現場陳列販售為主。
《NOWNEWS今日新聞》記者日前曾直擊，NET門市不少家庭全員出動，家長帶著小孩一起挑選，很快就符合優惠件數門檻；4月總算等到最低3折優惠，推薦民眾有空可以參考選購。
lativ：換季折扣99元起！網購免運優惠
米格國際lativ也正在舉辦換季特惠活動，零碼出清99元起，更方便的是，不用特地跑出門，官網就能直接選購，超多T恤上衣、背心，甚至女裝針織披肩、童裝襯衫真的只要99元；全館破千款現貨商品開賣。
官方表示，使用APP下單、超商取貨，消費滿680元即享免運優惠。推薦給懶得出門的人，滑滑手機也能選購。
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