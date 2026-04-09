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NET：今起紅標3折！全台門市下殺優惠

▲NET實體門市紅標商品最後優惠，5件下殺3折快把握。（圖／記者蕭涵云攝）

lativ：換季折扣99元起！網購免運優惠

▲lativ換季折扣99元起可網購，還有免運優惠。（圖／翻攝自lativ官網）

天氣好轉，下班就逛逛服飾換季優惠吧！NET紅標3折總算等到了，全台門市1件7折、5件下殺3折優惠；lativ也有換季特扣，零碼特惠價99元起可網購，滿680元享免運優惠，超商取貨好方便。NET紅標3折總算等到了！官方小編今（9）日上午在粉專發出公告，不過要提醒大家，大安拍點不參與此次活動；而且每間門市紅標商品不盡相同，部分門市無紅標商品，請消費者依照門市現場陳列販售為主。；4月總算等到最低3折優惠，推薦民眾有空可以參考選購。米格國際lativ也正在舉辦換季特惠活動，零碼出清99元起，更方便的是，不用特地跑出門，官網就能直接選購，；全館破千款現貨商品開賣。推薦給懶得出門的人，滑滑手機也能選購。