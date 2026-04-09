天氣好轉，下班就逛逛服飾換季優惠吧！NET紅標3折總算等到了，全台門市1件7折、5件下殺3折優惠；lativ也有換季特扣，零碼特惠價99元起可網購，滿680元享免運優惠，超商取貨好方便。

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NET：今起紅標3折！全台門市下殺優惠　

NET紅標3折總算等到了！官方小編今（9）日上午在粉專發出公告，紅標商品「1件7折、3件4折、5件3折」最後優惠開跑，還透露：「全台門市都有這個優惠」。

不過要提醒大家，大安拍點不參與此次活動；而且每間門市紅標商品不盡相同，部分門市無紅標商品，請消費者依照門市現場陳列販售為主。

《NOWNEWS今日新聞》記者日前曾直擊，NET門市不少家庭全員出動，家長帶著小孩一起挑選，很快就符合優惠件數門檻；4月總算等到最低3折優惠，推薦民眾有空可以參考選購。

▲NET實體門市紅標商品最後優惠，5件下殺3折快把握。（圖／記者蕭涵云攝）
▲NET實體門市紅標商品最後優惠，5件下殺3折快把握。（圖／記者蕭涵云攝）
lativ：換季折扣99元起！網購免運優惠

米格國際lativ也正在舉辦換季特惠活動，零碼出清99元起，更方便的是，不用特地跑出門，官網就能直接選購，超多T恤上衣、背心，甚至女裝針織披肩、童裝襯衫真的只要99元；全館破千款現貨商品開賣。

官方表示，使用APP下單、超商取貨，消費滿680元即享免運優惠。推薦給懶得出門的人，滑滑手機也能選購。

▲lativ換季折扣99元起可網購，還有免運優惠。（圖／翻攝自lativ官網）
▲lativ換季折扣99元起可網購，還有免運優惠。（圖／翻攝自lativ官網）

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蕭涵云編輯記者

畢業於大眾傳播系，先任職雜誌社多年，主要編輯服裝與高端奢華領域；2018年進入《NOWNEWS今日新聞》，帶領《姊妹淘》表現獲「遊戲橘子」2019 GAMA STAR年度MVP肯定。

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