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美伊兩週停火協議又瀕臨破裂！美國總統川普（Donald Trump）表示，部署在伊朗的美軍將持續留守，直到真正的協議獲得全面遵守，若協議破裂，伊朗將面臨前所未見的軍事行動。川普在美東時間8日深夜在自家社群Truth Social發文，所有美國艦艇、戰機和軍事人員，以及額外彈藥、武器和任何其他必需的裝備物資，將會持續駐紮在伊朗境內及週邊地區，直至雙方達成的真正協議得到全面遵守。川普也警告，如果出於任何原因導致協議未能被遵守，儘管可能性極小，美軍將會以前所未有的規模和強度對伊朗開火。川普也稱，早在很久以前就已達成共識，即伊朗不得擁有核武器，且荷莫茲海峽必須保持開放與安全，「我們的偉大軍隊正在裝彈與休息，事實上，正期待著它的下一次征服。美國回來了！」此前，伊朗伊斯蘭革命衛隊聲稱，由於以色列對黎巴嫩發動攻擊，違反停火協議，荷姆茲海峽的航運已經中斷。不過以色列及白宮都表示，黎巴嫩並沒有包括在停火協議內。黎巴嫩當局週三表示，以色列的空襲已造成182人死亡，另有890人受傷。