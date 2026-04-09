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美伊同意停火兩週後，隨著市場預期荷姆茲海峽有望恢復通行，國際油價暴跌，帶動美國股市週三（8日）全面反彈，帶動台北股市今（9）日開盤上漲18.58點、來到34779.96點，不過隨後遇到賣壓襲擊，指數翻黑，不過戲劇性的是，在尾盤台積電翻紅的帶動下，終場上漲99.78點或0.29%，收在34861.16點，成交量為8442億元。中小型股逆勢抗跌，中小型股開盤上漲0.31點、來到341.51點，全天都在盤面震盪，終場上漲1.37點或0.4%，收在342.57點，成交量為2521.98億元。今日個股成交量排行榜前五名為：友達、群創、台玻、燿華、旺宏；個股成交值排行榜前五名為：台積電、華通、欣興、旺宏、台達電。權值股漲跌不一，權王台積電開低走低，以1945元開出、下跌5元，隨後一路走低，不過最後一盤爆出買單，尾盤成功翻紅，終場上漲5元或0.26%，收在今日最高價1955元，貢獻大盤指數就有39點；台達電則是開高走低，盤中最高一度來到1705元，隨後遇壓翻黑，終場下跌20元或1.2%，收在1645元，拖累大盤指數就有14點；鴻海也同步走低，終場下跌1.5元或0.74%，收在200元，拖累大盤指數就有6點。今日最強勁的是化工族群，類股指數上漲逾3%，長興、雙鏈、永光、日勝化攻上漲停板，德淵上漲逾7%，三晃上漲逾5%。此外，近期「2026 Touch Taiwan智慧顯示展」中，矽光子與光通訊成為熱門話題，友達、群創股價紛紛走強，友達更是緊鎖漲停價18.75元，成交量放大到超過67萬張，並且有超過4萬張排隊購買；群創則是上漲逾2%。不僅如此，光電族群強勢上攻，成為震盪盤面中最強主流焦點，有成精密、富采、鼎元、瑞軒、榮創、一詮、光鼎、乙盛-KY、精金攻上漲停板，佰鴻上漲逾8%，達運上漲逾6%。