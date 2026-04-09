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AI算力升級使傳統銅線傳輸遭遇電熱瓶頸，2026年正式迎來矽光子（CPO）商轉元年，也使得近期矽光子漲勢凌厲，今（9）日又再度飆漲！一詮開盤不久就迅速衝上漲停板，上詮、波若威、聯亞、華星光等也同步大漲。一詮今日早盤就直奔漲停，盤中雖一度小幅回跌，但午盤再度攻上漲停，鎖死在174元，成交量超過2.3萬張，氣勢驚人。而波若威開高走高，午盤一度觸及漲停，截至午盤漲逾7%；上詮早盤雖跌至盤面下，但隨後又翻紅，持續走高，午盤漲逾4%，聯亞漲逾3%，華星光則漲超過2%。一詮受惠於成功轉型為AI半導體散熱供應商，打入輝達與Google供應鏈，近年營運重心轉向高附加價值產品，散熱元件營收佔比已達41.3%，超越傳統導線架的28.89%。受惠轉型發酵，單月營收展現爆發力，今年1月合併營收5.58億元，年增高達34.93%；3月營收更推升至6.14億元，年成長19.47%，營運呈現穩定的雙位數增長態勢。展望未來營運動能，一詮的輝達均熱片已於去年第四季量產出貨，光通訊共同封裝光學技術也進入小量出貨階段，目前訂單能見度已看至年。法人看好隨著高價值產品占比持續拉升，一詮今年整體獲利動能有望進一步超越去年水準。波若威則公布2月營收為1.74億元，月增率-25.9%，年增率5.34%，連13月年增；累計今年1到2月營收總額為4.09億元，年增率26.2%。波若威表示，伴隨共同封裝光學（CPO）市場開始起步，顯現強勁成長潛力，出貨產品組合將優先支援資料中心高速傳輸應用規格需求。而法人分析，波若威為輝達合作夥伴之一，其CPO產品有望於今年度量產。法人表示，受AI、雲端運算及超大規模資料中心對高頻寬、低延遲資料傳輸及低能耗需求的提升所推動，CPO市場正見證顯著成長的關鍵時期。整體CPO市場規模至2032年將達到1.24億美元，2025至2032年CAGR為26.53%。