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台中市狼教練松志彬性侵數十名棒球小球員，家長集體申請國賠，目前已有14件成立。市議員林德宇指出，松男獸行造成家長和孩子一生傷痛，但很多民眾不能接受國賠由全民買單；市府保證國賠成立後，將督促學校向狼教練追償。據了解，每件受害個案的國賠金額在百萬元以上，若全部成立，松男至少面臨5千萬元以上的追償。松志彬擔任台中市某國小棒球教練的6年期間，涉嫌性侵、猥褻多名小球員，市府教育局掌握42名受害者，檢方目前已起訴3波，不排除人數繼續增加。教育局與法制局指出，截至今日為止，學校已受理28件國賠申請案，目前已有14例協議成立，1件因家長拒絕出席協議不成立，另13件協議中。一名受害家長昨透露，協議成立的金額在120至150萬元之間。市議員林德宇今（9）日質詢時指出，昨天教育局報告國賠進度後，許多市民不能接受，國賠是為賠償學童、家長所受到的傷痛，但狼教練個人的惡行不該由全民買單，根據《國家賠償法》第2條，公務員有故意或重大過失時，賠償義務機關有權向公務員求償，是否適用該案？法制局長李善植答詢時表示，松姓教練雖是約聘雇人員，但執行教學任務，等於由國家給付執行公共業務，因此被視為廣義公務員；松姓教練並非有重大過失，而是直接造成侵權行為的行為人，國賠是基於他個人的故意行為，學校事後當然可以追償。