世界銀行指出，泰國是東亞最容易受到石油衝擊的國家之一，恐會導致家庭收入減少3至4%，該組織也將泰國2026年GDP預測從1.8%下調至1.3%。
據曼谷郵報報導，世界銀行發展研究小組主任馬圖（Aaditya Mattoo）8日在「東亞與太平洋經濟報告更新：數位時代的產業政策」簡報會上表示，泰國與寮國、蒙古、柬埔寨，同屬東亞經濟體中受全球能源價格上漲威脅最大的國家，這些國家高度依賴進口能源，尤其是石油與天然氣。
中東衝突引發能源價格劇烈波動，天然氣價格指數上漲 90%，而石油價格在衝突發生後立即上漲了30%。直接影響了如泰國及太平洋島國等淨能源進口國，這些國家的石油進口額佔GDP的5%至13%。
馬圖指出，若全球油價持續保持在漲幅約50%的高點，整個地區的實質勞動收入可能會下降3%至4%。對於財政緩衝能力較弱且外匯存底有限的經濟體來說，影響尤為嚴重。東亞與太平洋地區各國政府在應對通膨上升與成長放緩的雙重挑戰時，面臨艱難的政策選擇，決策者必須在短期支援與長期永續性之間取得平衡。
國際原油價格若每桶上漲30%或20美元，泰國的通膨率在六個月後將上升0.67個百分點。
世界銀行已將泰國2026年的GDP成長預測，從先前的1.8%下調至1.3%。與此同時，該組織維持今年東亞與太平洋地區4.3%的成長預測。
報導指出，短期內針對性的財政支援將是關鍵，特別是針對脆弱家庭與小型企業，從新冠疫情的經驗來看，泰國等擁有強大數位基礎設施與社會登記制度的國家，將更有效地提供幫助。而無針對性的補貼會增加財政赤字、公共債務與利率，最終損害成長。
貨幣政策也面臨兩難。如果通膨被證明是暫時性且由供應端驅動，中央銀行可能會避免緊縮；然而，如果通膨預期變得根深蒂固，即便存在損害成長的風險，決策者仍可能被迫升息。
馬圖也提到，部分經濟體的改革動能已放緩，部分原因在於結構性改革有限，消除政策扭曲，特別是在服務業、貿易與投資領域，可以帶來顯著收益。對外國投資的限制、服務貿易壁壘以及非關稅措施，持續壓低包括印尼與馬來西亞在內的部分地區競爭力。不過，服務業改革被視為強大但尚未充分利用的工具。
根據世界銀行集團的數據，儘管中東衝突及隨之而來的石油衝擊帶來顯著挑戰，但東亞與太平洋發展中地區的成長仍高於全球平均水平，唯預計成長將從2025年的5% 放緩至 2026 年的4.3%，隨後在 2027 年微升至4.4%。
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中東衝突引發能源價格劇烈波動，天然氣價格指數上漲 90%，而石油價格在衝突發生後立即上漲了30%。直接影響了如泰國及太平洋島國等淨能源進口國，這些國家的石油進口額佔GDP的5%至13%。
馬圖指出，若全球油價持續保持在漲幅約50%的高點，整個地區的實質勞動收入可能會下降3%至4%。對於財政緩衝能力較弱且外匯存底有限的經濟體來說，影響尤為嚴重。東亞與太平洋地區各國政府在應對通膨上升與成長放緩的雙重挑戰時，面臨艱難的政策選擇，決策者必須在短期支援與長期永續性之間取得平衡。
國際原油價格若每桶上漲30%或20美元，泰國的通膨率在六個月後將上升0.67個百分點。
世界銀行已將泰國2026年的GDP成長預測，從先前的1.8%下調至1.3%。與此同時，該組織維持今年東亞與太平洋地區4.3%的成長預測。
報導指出，短期內針對性的財政支援將是關鍵，特別是針對脆弱家庭與小型企業，從新冠疫情的經驗來看，泰國等擁有強大數位基礎設施與社會登記制度的國家，將更有效地提供幫助。而無針對性的補貼會增加財政赤字、公共債務與利率，最終損害成長。
貨幣政策也面臨兩難。如果通膨被證明是暫時性且由供應端驅動，中央銀行可能會避免緊縮；然而，如果通膨預期變得根深蒂固，即便存在損害成長的風險，決策者仍可能被迫升息。
馬圖也提到，部分經濟體的改革動能已放緩，部分原因在於結構性改革有限，消除政策扭曲，特別是在服務業、貿易與投資領域，可以帶來顯著收益。對外國投資的限制、服務貿易壁壘以及非關稅措施，持續壓低包括印尼與馬來西亞在內的部分地區競爭力。不過，服務業改革被視為強大但尚未充分利用的工具。
根據世界銀行集團的數據，儘管中東衝突及隨之而來的石油衝擊帶來顯著挑戰，但東亞與太平洋發展中地區的成長仍高於全球平均水平，唯預計成長將從2025年的5% 放緩至 2026 年的4.3%，隨後在 2027 年微升至4.4%。
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