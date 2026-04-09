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美國與伊朗8日達成停火兩周共識，但不到半天中東戰火再起，伊朗持續轟炸以色列與海灣各國，以色列也砲轟黎巴嫩真主黨回敬。美伊雙方在停火協議上也無任何交集，美國副總統范斯（JD Vance）更進一步透露，伊朗的停火協議有三種版本，且第一個版本看起來根本是ChatGPT寫的，馬上就被美國丟進垃圾桶。根據美國廣播公司等媒體報導，范斯在匈牙利布達佩斯登上空軍二號返回華盛頓之前，向媒體發表談話。談到伊朗停火協議，他提指出，「伊朗人認為停火協議包括黎巴嫩，但事實並非如此。我們從未做出過這樣的承諾，也從未表示過情況是如此」，范斯補充說，他希望在登機後能全面了解情況，但他知道以色列方面願意「稍微反省一下黎巴嫩局勢」。 強調以色列同樣希望確保美國的談判能取得成功。伊朗若因黎巴嫩問題而導致停火協議破局，是非常愚蠢的事情。范斯也首度透露，伊朗曾提交過三個版本的「10點方案」，且其中第一個版本「可能是由 ChatGPT 寫的」，這三份不同的伊朗提案讓外界對談判究竟以哪一份為基礎產生了混亂。他在離開匈牙利時說「第一份10點提案確實曾提交，坦白說，它很可能是 ChatGPT 寫的。那份文件提交給威特科夫（Steve Witkoff）和庫許納（Jared Kushner）之後，立刻被丟進垃圾桶且遭到拒絕。」范斯補充說，「第二份10點提案合理得多，是在我們、巴基斯坦方面以及伊朗之間多次來回溝通後形成的。這才是總統川普昨天在 Truth Social上提到的那份10點提案。」范斯表示，第三個版本的提案甚至比第一份更「極端強硬」，並補充說，他是透過社群媒體才得知那份文件的存在。范斯指出，伊朗最初的提案只是一個不知名的傢伙在胡言亂語，對於伊朗對外宣稱取得重大勝利，並迫使美國接受10點方案，范斯也駁斥這類說法，強調根本是無稽之談。