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美麗島電子報董事長吳子嘉在2022年到2023年期間兩度上節目爆料當時的行政院長蘇貞昌、衛福部長陳時中靠BNT疫苗A了1億美金、貪污近30億台幣，還罵陳時中為貪污犯、不要臉到極點，遭兩名綠營高官提告，一審以加重誹謗罪判處8個月、得易科罰金24萬元，今天二審仍維持原審的刑度，吳子嘉遭判8月定讞。台北地檢署接獲蘇貞昌、陳時中提告後，查出吳子嘉唯一的消息來源是上海復星公司代理人王秉豐，但王秉豐也只是聽別人說的，因此認定吳子嘉未經合理查證就輕率發言，涉犯加重誹謗罪；台北地院認為吳子嘉兩度發言都犯法，分別判刑6個月和4個月，應執行8月。高等法院今日駁回上訴，全案定讞，以刑事官司而言，吳子嘉付24萬元可免於入獄服刑，但民事訴訟會讓他付出更高的代價。蘇貞昌對吳子嘉求償1千萬，已判賠90萬元確定，陳時中也求償1千萬，二審判賠200萬元，目前在最高法院審理中。