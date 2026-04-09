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民進黨2026年台北市長選戰布局遲未明朗，外界一度盛傳可能徵召知名民防團體「黑熊學院」創辦人、不分區立委沈伯洋出戰，但隨即掀起一波質疑，其被視為仇恨值偏高，反對聲浪不斷，選對會至今仍未拍板。對此，作家「漂浪島嶼」直言，沈伯洋可能面臨3大考驗及1個隱憂，若重蹈新竹市長選戰一桃殺三士的風波，恐成2026最大選戰罪人。漂浪島嶼表示，如果沈柏洋投入台北選戰，，2018年民進黨姚文智，2022年國民黨蔣萬安，都是辭立委參選台北市長，沈柏洋是否有魄力，展現破釜沉舟的決心；，引發效應偏中高年齡，對於許多年輕一代，甚至熱情青鳥，其實不太認識蔣中正，甚至對於歷史之恨，可能沒有生活困境重要，結果變成一路放火，最後沒有燎原，選票還是不盡人意。漂浪島嶼續指，，一些2028年才該使用的仇恨議題，現今提早發動，如果市長選戰就打爛，未來總統選舉如何再使用。特別是反共議題，賴清德總統最愛說明蔣中正反共，國民黨不反共，一旦發現反攻其實後面接著復國，蔣中正反共是為了中國統一，遺言還交代余一生致力中國統一，那不就變成民進黨自打臉的挖坑自己跳。此外，漂浪島嶼提到，，出征台北引發更大爭議和憤怒，重蹈新竹市長選戰一桃殺三士的風波，牽連其他縣市選情，就成2026最大選戰罪人。無論如何，市長人選底定是好事，讓人期待網路盛傳黑熊出征、寸草不生的激烈選戰，人民作選擇，永遠是台灣的民主驕傲。火力出擊支援戰線，選舉需要怒火燎原，放得好毀敵軍，放不好燒本營。