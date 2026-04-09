我是廣告 請繼續往下閱讀

「金曲製作人」、「金馬評審」以及「雙金影后」在萬呎高空的飛行旅途中會選擇哪部電影、節目或音樂相伴？星宇航空邀請謝盈萱、陳鎮川、膝關節等跨界專業人士，為旅客精選最適合在飛行中品味的影視與音樂內容。今（9）日最新上線的《艦長的時空航線》由雙金影后謝盈萱分享主演作品、拍攝過程與演員視角。星宇航空全機隊、全艙等皆配備個人娛樂系統，同時攜手HBO打造「Max專屬影視專區」，將熱門原創劇集與節目帶上高空，並每月上架最新好萊塢強檔鉅片及系列電影。星宇航空更特別成立「機上影音策略小組」，由不同年齡層與喜好出發，讓每位旅客都能在飛行途中擁有專屬於自己的觀影與聆聽體驗。本次《艦長的時空航線》名人系列推薦，旅客不僅能在豐富片單中快速找到符合個人喜好的影音內容，更能透過名人視角發掘更多值得細細品味的精彩作品。音樂部分由華語樂壇舉足輕重的天后製作人「陳鎮川」擔任艦長，精選多張適合飛行情境聆聽的專輯，鼓勵旅客嘗試平常未留意的作品，在機上好好放鬆享受並放慢步調，推薦專輯包括他深度參與的《偷故事的人》，以及《0》、《Sui》、《Always on My Mind》……等。電影部分則由曾任金馬獎評審的資深影評人「膝關節」推薦，片單橫跨驚悚、經典、愛情及動作片類型，包含《神鬼第六感》、《黑暗騎士》、《玩命關頭3：東京甩尾》、《戀夏(500日)》……等，旅客透過膝關節專業影評的視角與平易近人的分享，讓觀影體驗更生動有趣。最新一集配合機上影音全新導入許多金馬、金鐘雙料影后「謝盈萱」的作品，星宇航空直接邀請到影后本人，在《艦長的時空航線》中分享《俗女養成記》、《四樓的天堂》等多部主演作品的拍攝過程與演員視角，細膩解析角色心境與劇中畫面，帶領觀眾在機上以全新視角自由穿梭在「盈萱宇宙」。影片最後以快問快答收尾，讓觀眾除了作品介紹之外，還能感受謝盈萱私下親民魅力。