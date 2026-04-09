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新進人員薪資目標不少於3萬3 全台仍有4千家診所未聘護理師

為落實友善醫護待遇，中醫師公會全聯會拋出，門診總額投入約3.75億專款，優先改善護理人員薪資福利。中醫師全聯會理事長蘇守毅說，中醫門診訂定明確指標，加薪認定將以勞健保投保級距為準，須較去年12月至少調升1級。換言之，以護理人員薪資4萬5為例，今年至少要調整一個級距，就要加薪約1500元至2000元。中醫師公會全聯會今（9）日拋出「115年度全民健康保險提升中醫護理人員照護品質獎勵方案」。中醫門診總額將投入約3.75億元 專款，優先用於改善護理人員薪資福利，並誠摯邀請更多護理專業人才投入中醫領域。蘇守毅提到，中醫門診訂定明確指標，鼓勵院所聘用專業護理師，提升照護品質，加薪認定將以勞健保投保級距為準，須較去年12月至少調升1級，由健保署嚴格把關，確保款項真正落到護理人員口袋，而非流於形式。蘇守毅舉例，與護理師公會討論後，盼新進人員薪水不少於3萬3千元；而資深護理師若以月薪4萬5千元為例，今年最少要調升一個勞保級距，因此至少要加薪約1500至2000元。不過，對於中醫診所的護理師所需處理的工作內容，蘇守毅表示，包括回收針具、協助消毒，但工作內容度相對不會像醫院複雜度較高。目前全台約6千家中醫診所，約2千家有聘用護理師，尚有4千家尚未聘僱，因此相關業務都需要自行處理。