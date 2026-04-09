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養樂多三代長孫李昀融（Ivan Lee）自創品牌外更跨足演藝圈，怎料，去（2025）年在拍攝〈我絕不認輸〉MV時卻和造型師因工資問題爆發爭議，甚至因而告上法院。李昀融認為造型師於拍攝MV前見面期間均為吃喝、閒聊，應不算工作；造型師則駁兩人談話時其有提出相關意見，一審判李昀融必須賠償造型師4萬3197元。李昀融不服提上訴，二審認為兩人見面並非「都在吃喝閒聊」，造型師亦提供諮詢、試裝等，駁回上訴，全案確定。養樂多創辦人李團居第三代長孫李昀融，留著鬍子，長相有型，其外型和天王周杰倫有幾分相似，獲得不少關注。談論起他的事業生涯，李昀融並未繼承家族企業，自創橄欖油品牌後於2020年紐西蘭冷壓初榨橄欖油總冠軍。此外，李昀融更斜槓當歌手，擁有〈告別後的明天〉、〈我絕不認輸〉等單曲，值得注意的是，李昀融是第60屆金馬獎最佳女主角林品彤的表舅，在其獲獎時也曾在臉書發文祝賀：「在這裡遠遠的祝賀她有這個榮耀，恭喜！這位最年輕的影后。」而李昀融過去曾透過音樂人袁惟仁的介紹，和綜藝天王吳宗憲相識，除了推出單曲外，再斜槓擔任娛樂總監，甚至經營YouTube頻道和台啤雲豹啦啦隊徵選會合作。回顧整起事件，李昀融去（2025）年拍攝〈我絕不認輸〉MV和造型師約定時薪1300元，而後兩人卻因計算工資產生糾紛，李昀融認為兩人過去在理髮廳、咖啡廳等地見面，純吃喝聊天並非工作，僅有拍攝MV兩天的時間可計薪；造型師則認為，兩人於談話過程均有討論角色設定、造型，應納入工作時數。台北地院認為，李昀融和造型師並非好友，兩人見面為談論公事，總工時30.5小時加上車馬費、便當錢，判李昀融應賠4萬3197元。