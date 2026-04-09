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民進黨2026台北市長人選至今難產，知名民防團體「黑熊學院」創辦人、不分區綠委沈伯洋，傳出也納入民進黨的口袋名單之一。資深媒體人吳子嘉分析，沈伯洋若最終獲得提名，可能演變成全台規模的選情海嘯，對國民黨來說簡直是「百年難得一見的大貴人」，國民黨主席鄭麗文應該向沈伯洋「磕三個響頭」。吳子嘉在《董事長開講》節目中分析，沈伯洋的名字一旦浮上檯面，等於宣告行政院副院長鄭麗君在台北市長一戰已經提前出局，若非兼任黨主席的賴清德親自點頭，身為不分區立委的沈伯洋，根本不可能進入選對會的實質討論名單。吳子嘉指出，該項提名案目前在內部遭遇不小阻力，可能會生變，內部阻力的背後策動者「百分之百是蘇系」，沈伯洋的政治色彩極其鮮明，一旦參選，激進的意識形態訴求勢必衝擊北台灣選情。首當其衝的就是正積極布局新北市長的蘇巧慧，為了避免被沈伯洋的效應拖累，蘇系勢必會全力阻擋。吳子嘉認為，儘管派系反彈，但在賴清德的強勢意志下，沈伯洋出線的機率依然很高，那沈伯洋就會是「國民黨百年難得一見的大貴人」，如果沈伯洋將選戰層次拉高到「台灣國萬萬歲」或「生存之戰」，這種極端路線將成為國民黨的超級助選員，且「災情」未知是會控制在台北市，還是外溢到全台灣，對藍營而言簡直是天大的禮物，「鄭麗文可能要跟他磕三個響頭！」