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▲第21屆《KKBOX風雲榜》表演陣容共19組。（圖／KKBOX臉書）

▲購買KKBOX售價3999元的禮包即贈單張門票。（圖／翻攝自KKBOX官網）

📌第21屆《KKBOX風雲榜》資訊如下

華語樂壇年度盛事第21屆《KKBOX風雲榜》將在6月13日於台北小巨蛋舉行，今（9）日官方公開表演卡司，包含大咖歌手盧廣仲、韋禮安、吳建豪、曾沛慈等等，還有今年2月才剛來台舉行演唱會的韓國女團QWER。至於先前粉絲敲碗想看的TWICE、aespa、CORTIS則沒入列。第21屆《KKBOX風雲榜》表演名單公開，共19組大咖來賓登台，包含，陣容相當豪華。而先前TWICE因為在官方IG轉發入圍「KKBOX年度百大風雲歌手」的貼文，被粉絲猜測將再度來台，當時KKBOX就回應，「所有的出席藝人名單都還在談」。，粉絲懸著的心也算是終於有答案了。至於《KKBOX風雲榜》的門票要如何取得，官方表示，內容物包含銀色時空手提袋、幸運盲盒籤筒玻璃杯、炫光紀念貼紙組、空氣威NFC吊飾以及KKBOX 365天個人年方案。每人最多限購2組，數量有限，售完為止。。任務內容包含歌曲點播、解鎖指定歌單等。而《KKBOX風雲榜》演出時間訂在6月13日晚間6點，，歡迎大家共襄盛舉。