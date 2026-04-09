華語樂壇年度盛事第21屆《KKBOX風雲榜》將在6月13日於台北小巨蛋舉行，今（9）日官方公開表演卡司，包含大咖歌手盧廣仲、韋禮安、吳建豪、曾沛慈等等，還有今年2月才剛來台舉行演唱會的韓國女團QWER。至於先前粉絲敲碗想看的TWICE、aespa、CORTIS則沒入列。
第21屆KKBOX風雲榜卡司出爐 確定沒有TWICE
第21屆《KKBOX風雲榜》表演名單公開，共19組大咖來賓登台，包含盧廣仲、韋禮安、曾沛慈、白安、畢書盡、QWER、告五人、宇宙人、Ozone、U:NUS、周湯豪、Miss Ko葛仲珊、吳建豪Van Ness、陳華、DIOR大穎、艾薇 Ivy、李竺芯、郭家瑋，還有日本超人氣創作新人Ayumu Imazu，陣容相當豪華。
而先前TWICE因為在官方IG轉發入圍「KKBOX年度百大風雲歌手」的貼文，被粉絲猜測將再度來台，當時KKBOX就回應，「所有的出席藝人名單都還在談」。如今結局也出爐，TWICE當天確定不會到場，粉絲懸著的心也算是終於有答案了。
KKBOX風雲榜門票怎麼拿？購買禮包or完成指定任務抽獎
至於《KKBOX風雲榜》的門票要如何取得，官方表示，他們將在4月15日中午12:00於官網開賣「未來禮包」，購買即贈1張門票，而每組售價是3999元。內容物包含銀色時空手提袋、幸運盲盒籤筒玻璃杯、炫光紀念貼紙組、空氣威NFC吊飾以及KKBOX 365天個人年方案。每人最多限購2組，數量有限，售完為止。
第二波索票方式則是透過在指定時間內（4月22日至5月12日）完成「未來任務」就能抽雙人門票。任務內容包含歌曲點播、解鎖指定歌單等。而《KKBOX風雲榜》演出時間訂在6月13日晚間6點，屆時也會透過KKBOX官方YouTube、Facebook，以及TVBS、ETtoday、LINETODAY、中華電信MOD、中華電信HamiVideo等電視及網路平台進行直播，歡迎大家共襄盛舉。
📌第21屆《KKBOX風雲榜》資訊如下
★演出時間：2026/6/13 18:00
★演出地點：台北小巨蛋
★索票方式
第一種：購買未來禮包（2026/4/15 12:00 官網開賣）
限量「未來禮包售價3999元」，買就送風雲榜演唱會門票1張（特A／特B區隨機），系統將優先配發特A區門票，贈完即止。等於越早購買座位越前面。
第二種：完成未來任務（2026/4/22-5/12 開放挑戰）
詳細任務內容尚未曝光，預計包含歌曲點播、解鎖指定歌單等，須留意官網資訊。
★直播平台
網路：KKBOX官方YouTube、KKBOX官方Facebook，ETtoday、LINETODAY
電視：TVBS、中華電信MOD、中華電信HamiVideo
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第21屆《KKBOX風雲榜》表演名單公開，共19組大咖來賓登台，包含盧廣仲、韋禮安、曾沛慈、白安、畢書盡、QWER、告五人、宇宙人、Ozone、U:NUS、周湯豪、Miss Ko葛仲珊、吳建豪Van Ness、陳華、DIOR大穎、艾薇 Ivy、李竺芯、郭家瑋，還有日本超人氣創作新人Ayumu Imazu，陣容相當豪華。
而先前TWICE因為在官方IG轉發入圍「KKBOX年度百大風雲歌手」的貼文，被粉絲猜測將再度來台，當時KKBOX就回應，「所有的出席藝人名單都還在談」。如今結局也出爐，TWICE當天確定不會到場，粉絲懸著的心也算是終於有答案了。
至於《KKBOX風雲榜》的門票要如何取得，官方表示，他們將在4月15日中午12:00於官網開賣「未來禮包」，購買即贈1張門票，而每組售價是3999元。內容物包含銀色時空手提袋、幸運盲盒籤筒玻璃杯、炫光紀念貼紙組、空氣威NFC吊飾以及KKBOX 365天個人年方案。每人最多限購2組，數量有限，售完為止。
第二波索票方式則是透過在指定時間內（4月22日至5月12日）完成「未來任務」就能抽雙人門票。任務內容包含歌曲點播、解鎖指定歌單等。而《KKBOX風雲榜》演出時間訂在6月13日晚間6點，屆時也會透過KKBOX官方YouTube、Facebook，以及TVBS、ETtoday、LINETODAY、中華電信MOD、中華電信HamiVideo等電視及網路平台進行直播，歡迎大家共襄盛舉。
★演出時間：2026/6/13 18:00
★演出地點：台北小巨蛋
★索票方式
第一種：購買未來禮包（2026/4/15 12:00 官網開賣）
限量「未來禮包售價3999元」，買就送風雲榜演唱會門票1張（特A／特B區隨機），系統將優先配發特A區門票，贈完即止。等於越早購買座位越前面。
第二種：完成未來任務（2026/4/22-5/12 開放挑戰）
詳細任務內容尚未曝光，預計包含歌曲點播、解鎖指定歌單等，須留意官網資訊。
★直播平台
網路：KKBOX官方YouTube、KKBOX官方Facebook，ETtoday、LINETODAY
電視：TVBS、中華電信MOD、中華電信HamiVideo