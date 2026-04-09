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台中市北屯區旱溪西路日前發生一起驚險救援事件，一名未滿週歲的女嬰不慎受困車內，因車輛冷氣故障且正值中午高溫時段，恐有脫水及中暑危險。警方獲報後緊急趕抵現場，當機立斷破窗救人，成功化解危機。警方表示，事件發生於民國115年3月25日13時47分許，約40歲的顏姓女子當時將車輛停放在路旁，準備替女嬰更換尿布，先將女兒暫時安置在駕駛座，自己則前往後座取物。不料車門意外關閉且自動上鎖，導致女嬰被反鎖車內，讓顏女當場驚慌失措，立即報警求助。臺中市政府警察局第五分局松安派出所警員劉柏佑與曾威程接獲通報後迅速趕赴現場。儘管車輛仍在發動狀態，但冷氣系統故障，車內溫度持續升高。員警評估情況緊急，擔心女嬰長時間受困恐引發中暑甚至脫水，遂在取得顏女同意後，選擇敲破距離女嬰最遠的右後座車窗進行救援。在員警果斷處置下，順利將女嬰救出。經到場救護人員檢查，女嬰並未出現受傷或脫水、中暑情形，狀況良好，讓在場眾人鬆了一口氣。顏女對警方迅速且專業的處置深表感謝。警方也呼籲，家長攜帶嬰幼兒外出時，切勿將孩子單獨留在車內，即使時間短暫，也可能因高溫或突發狀況釀成危險，務必提高警覺，避免類似事件再次發生。