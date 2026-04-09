在馬來西亞職場，月薪8000令吉（台幣6.3萬元）通常被視為步入「高薪階層」的門檻，不過馬來西亞一名男子揭露，本應是令人稱羨的「高薪一族」，在扣除貸款稅金、生活各類開銷等各個隱形成本後，平均每個月僅能存下300令吉（約台幣2370元），甚至落得「無力成家」的窘境，最終迫使他決定離鄉背井，移居新加坡尋求生機。
根據星洲網報導，這名馬來西亞男子雖然帳面薪水達到8000令吉，但扣除公積金（EPF）、社會保險（SOCSO）及個人所得稅後，實際到手的淨收入僅剩約6800令吉（約台幣5.4萬元）。
數據看民生
不過男子列出的清單顯示，基本生活成本已佔據收入的大半，包含房貸2100令吉、車貸500令吉、保險費530令吉以及通訊費213令吉，若再加上飯錢、油錢、生活必需品等1500令吉的雜支，每月僅剩1957令吉（約台幣1.5萬元）。
雖然看似每個月還有近2000令吉的結餘，不過這名男子進一步點出真正令人絕望的是年度週期性開支。包括汽車稅險與維修3300令吉、房產稅1300令吉、體檢與牙科費用1000令吉，各個節慶開銷1000令吉。若將這些開銷平均分攤，他驚覺全年的實際總儲蓄僅剩約3700令吉，折合每月僅能存下300令吉。
難以成家：移居新加坡成最後退路
他無奈表示，「能否存錢，很大程度上取決於年終獎金有多少。」並坦言目前的經濟狀況維持單身生活已是極限，面對未來組建家庭所需的奶粉、尿布及教育費，他直言「感到無比畏懼」，甚至不敢考慮終身大事。
他強調，決定移居新加坡並非為了追求奢華生活，而是為了緩解令人窒息的生存壓力。男子嘆：「這並非因為我有遠大的雄心壯志，而是因為在本地的生活壓力下，我已別無選擇。」
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不過男子列出的清單顯示，基本生活成本已佔據收入的大半，包含房貸2100令吉、車貸500令吉、保險費530令吉以及通訊費213令吉，若再加上飯錢、油錢、生活必需品等1500令吉的雜支，每月僅剩1957令吉（約台幣1.5萬元）。
雖然看似每個月還有近2000令吉的結餘，不過這名男子進一步點出真正令人絕望的是年度週期性開支。包括汽車稅險與維修3300令吉、房產稅1300令吉、體檢與牙科費用1000令吉，各個節慶開銷1000令吉。若將這些開銷平均分攤，他驚覺全年的實際總儲蓄僅剩約3700令吉，折合每月僅能存下300令吉。
難以成家：移居新加坡成最後退路
他無奈表示，「能否存錢，很大程度上取決於年終獎金有多少。」並坦言目前的經濟狀況維持單身生活已是極限，面對未來組建家庭所需的奶粉、尿布及教育費，他直言「感到無比畏懼」，甚至不敢考慮終身大事。
他強調，決定移居新加坡並非為了追求奢華生活，而是為了緩解令人窒息的生存壓力。男子嘆：「這並非因為我有遠大的雄心壯志，而是因為在本地的生活壓力下，我已別無選擇。」