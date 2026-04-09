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民進黨選對會於7日針對台北市長人選進行討論，行政院副院長鄭麗君、立委沈伯洋、壯闊台灣聯盟創辦人吳怡農都在列上，人選難定，更傳出出「前總統蔡英文參選」的討論。對此，資深媒體人謝寒冰直言，若蔡英文出戰且勝選，他願意發放1萬塊雞排。臉書粉專「脫北者冰狼」近期分析民進黨北市人選，按照勝率將蔡英文列為「S級」，認為其勝選機率最高；鄭麗君、台北101董事長賈永婕及知名律師謝震武被列為「A級」，具五五波競爭力；至於沈伯洋與前立委陳柏惟則被歸類在「D級」，可能導致選情崩盤。針對網路上傳蔡英文參選一事，謝寒冰昨（8）日在《鄉民監察院》節目中表示，蔣萬安目前的政治氣勢強勁，綠營無論派出蔡英文或是現任總統賴清德，現階段恐怕都難以取勝，「那個勢就是擺在那」。謝寒冰更表示，自己在直播中設下賭約，只要蔡英文出來與蔣萬安對壘並贏得選舉，他就請客1萬塊雞排。