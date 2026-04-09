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泰國最大能源及生活零售營運商PTT石油暨零售業務公共有限公司（PTT Oil and Retail Business Public Company Limited，下稱 OR）公布 2025 年業績，息税折舊攤銷前利潤（EBITDA）達203.57億泰銖（約6.45億美元），同比增長15.2％；淨利潤則錄得113.04億泰銖（約3.57億美元），按年大增47.8％，即使期內總收入下跌9.0％，仍能錄得強勁增長。相關業績反映該集團在成本管理方面表現穩健，並逐步將增長重心轉向以生態圈帶動的出行、零售及數碼服務布局。為配合長遠發展，OR承諾於2026年至2030年五年投資計劃中，總計將投入58000百萬泰銖（約18.4億美元）。有關投資將集中於：出行基礎設施建設、生活平台升級、電動車充電網絡擴展，以及創新及投資項目，藉此鞏固OR作為區內綜合出行及消費者生態系統營運商的定位。OR現有的基礎設施，正是其落實上述策略的重要基礎。該公司覆蓋全國的服務站網絡，現時每日服務390萬名用戶，為泰國境內與消費者接觸最頻繁的網絡之一，目標是在2030年將每日用戶數提升至500萬。該網絡集燃油零售、EV Station PluZ電動車充電服務、餐飲、健康養生，以及生活服務於一體。OR旗下咖啡品牌 Café Amazon於泰國及海外市場共經營超過4600間分店，持續為整個網絡帶來穩定人流。近期，OR宣布與Centara成立合營企業，於PTT Station發展經濟型酒店項目，每個據點目標設置70至80間客房，並結合現有設施，以將網絡由日常便利服務，拓展至過夜住宿及旅遊相關服務。隨着東南亞地區電動車加速普及，OR正同步配合現有燃油網絡，進一步擴展EV Station PluZ布局。此舉反映區內政策環境及基建需求正急速變化，OR正將出行轉型視為長遠增長機遇，亦是透過合作，進軍區內不同市場的重要切入點。OR的數碼平台進一步強化其實體網絡的覆蓋力。blueplus+忠誠計劃應用程式已累積930萬名註冊會員，目標於2030年增至 1400萬名。除了有效帶動顧客持續回訪外，該平台亦使OR能夠更精準且深入地洞察整個生態系統內的消費者行為，從而實現個人化互動、跨業務交叉銷售，並開拓純實體網絡無法帶來的新收入來源。隨着會員規模持續增長，OR相信此一模式，將成為以數據驅動的消費者互動、並推動其布局亞洲區內擴張的堅實基礎。同時，OR正針對跨境擴張模式展開洽談，期望讓區內經銷商、投資者及營運商得以接入其生態系統基礎設施。OR向潛在合作夥伴所展示的定位，已不再是傳統能源零售商，而是一個整合生活及出行的平台，並憑藉其營運規模及數碼能力，足以支援業務在亞洲多元化市場中進行本地化部署。