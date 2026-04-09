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國民黨主席鄭麗文出訪中國，資深媒體人王家俊今（9）日分析，在操作「定於一尊」的政治邏輯下，國民黨2028極有可能「僅剩」台中市長盧秀燕一人，而盧秀燕「定於一尊」的唯一變數，極有可能是「鄭麗文徵召自己選總統」。王家俊今日在臉書以「鄭麗文2028選總統」為題表示，自己有絕對權威消息來源指出，盧秀燕在鄭麗文訪中之前訪美，回台後，盧即便提出八千億元到一兆元軍購預算，並接受《自由時報》專訪大動作，但盧秀燕無意挑動美、中關係與軍購案的敏感神經。盧、鄭之間有絕對管道溝通。兩人關係是「和」，不是「戰」。王家俊指出，大家可以檢視，鄭麗文出訪中國，目前為止，在「新馬英九主義」兩大將蕭旭岑、蘇起護持下，各方面發言、舉止、演出中規中矩，絕未失分。鄭麗文理應順利取得「習鄭會」門票。王家俊續指，盧秀燕陣營早早定調，即便鄭主席「走鐘」，盧也絕不口出惡言。現在、未來，盧秀燕絕對不可能開第一槍「倒鄭」。這是盧秀燕訪美、鄭麗文訪中前，盧、鄭溝通，就已經定調的默契。換言之，外界要看到盧、鄭開戰，國民黨內美、中兩派對決，是不可能的。王家俊分析，假設鄭麗文10日或11日在「習鄭會」中演出得宜，對鄭麗文個人、國民黨或順從中國敘事邏輯，均取得「豐碩成果」。不只鄭麗文是絕對贏家，國民黨年底「九合一」傷害有限，盧秀燕「內控」鄭麗文暗中下了絕妙好棋，更是不世出的大贏家。鄭麗文若安全演出「習鄭會」。民進黨沒有「抗中」、「抹紅」紅利。國民黨2026九合一選舉可望順利維持台北市、新北市、台中市、桃園市「四都」，在縣市長席次上，藍白大致維持目前壓倒性領先民進黨的局勢。國民黨「沒有輸」機率不小。王家俊表示，正因為鄭、盧「和局」，因為鄭麗文「習鄭會」演出得宜，因為國民黨2026贏面比較大。鄭麗文將率領國民黨持續揮軍2028總統大選，圖謀取得中央執政權。王家俊透露，他的核心管道告訴他，盧秀燕從來都沒忘，國民黨2028總統提名權，在鄭麗文手上。跟鄭主席對做，就是讓自己難過。就是自尋死路。因此，鄭麗文在「習鄭會」創下個人政治巔峰，遙控並風險控管鄭麗文得宜的盧秀燕，誰是真正的贏家？這是饒富趣味的政治現實與哲學問題。王家俊認為盧秀燕、鄭麗文和局的結果，鄭麗文贏，則盧秀燕贏；習鄭會「不失分」，則盧秀燕「得分」，這就是盧陣營最精妙的盤算。王家俊大膽假設，在操作「定於一尊」的政治邏輯之下，國民黨2028極有可能「僅剩」盧秀燕一人。而盧秀燕「定於一尊」的唯一變數，極有可能是「鄭麗文徵召自己選總統」。而鄭麗文一旦「選總統」如「習鄭會」成真的支撐，將回到美中G2大國博弈的框架，鄭麗文從鋪陳「習鄭會」，到2028選總統。這是好大的一盤棋。