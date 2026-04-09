年度音樂盛會「第21屆KKBOX風雲榜」演唱會將於6月13日在台北小巨蛋登場，繼先前公布風雲大使吳建豪後，KKBOX今日重磅揭曉表演嘉賓，集結19組金獎陣容與海內外新生代人氣歌手，號召上萬歌迷共同參與。《NOWNEWS今日新聞》特別整理4月15日中午12點在KKBOX官網開始的兩波搶票攻略、獨家好禮、抽獎活動，以及完整演出名單和海內外播出平台，帶您一次掌握。
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金曲雙才子喜事連發！韋禮安連兩個月攻蛋、盧廣仲祭出壓箱寶
即將在「第21屆KKBOX風雲榜」開唱的韋禮安與盧廣仲，馬年喜事不斷，不僅上半年皆有個人演唱會，更雙雙奪下KKBOX年度百大風雲歌手。4度獲獎的韋禮安感謝歌迷：「謝謝大家願意繼續讓我的音樂陪伴你們。」為此他特別預告，將為風雲榜舞台打造精華升級版演出。即將在5月底登蛋的他，更解鎖連續兩個月攻蛋的特殊成就。
而盧廣仲則預告將祭出壓箱寶，呈現一段從未在小巨蛋演出過的內容。適逢KKBOX風雲榜邁入21屆，兩位才子也回顧21歲的人生轉捩點，韋禮安感謝當時堅持音樂夢、在迷惘中思索道路的自己。盧廣仲則幽默透露，當年為了換一條貴300元的吉他弦而挨餓，「雖然少吃了幾個便當，但彈得很開心。」今年迎來出道20週年的他，也期許未來能持續用音樂帶給大家生活的希望。
最潮i人學長周湯豪預告火力全開 變身最帥Rocker
第3次獲獎的周湯豪，睽違8年再度登上風雲榜舞台。他開心表示：「每一次得獎意義都重大，代表我的音樂有走進大家的生活。」近期忙於巡演的他，誓言化身「最帥 Rocker」，讓粉絲看到跟過往很不一樣的演出。
對周湯豪而言，「21」代表新生與初心。21 歲正是他出道的年紀，當時抱著「用作品證明我是周湯豪」的信念闖蕩。展望未來，他期許繼續挑戰音樂、視覺、影像等跨界領域，「打破框架」玩出新花樣。
金曲樂團同場較勁！告五人秀獨家組曲、宇宙人首曝新歌
本次盛會亦邀請兩大金曲樂團告五人與宇宙人熱力接唱。5 度獲獎的告五人預告，將精選4張專輯代表作重新編排為限定版組曲，同時也藏了小驚喜在裡面。即將邁入出道10週年的他們，以「不設限」為願望，希望能帶給歌迷更多作品。
而與風雲榜同樣邁向21週年的宇宙人，則期盼開啟更多國際交流。他們加碼透露今年有新專輯與戲劇合作規劃，更暗示風雲榜當天會有「從未表演過的驚喜演出」。
韓流新星來襲！搖滾女團 QWER 登台熱血開唱
而韓國青春搖滾樂團QWER將首次登上KKBOX風雲榜舞台，出道未滿3年即被譽為「MZ 世代最受歡迎樂團」之一，過往憑藉〈T.B.H〉一曲在韓國最大音樂平台 Melon創下TOP 100 即時榜單第2名、日榜第4名、HOT 100第2名，以及YouTube Music韓國年度榜第1名，去年在KKBOX的年度聆聽量更成長超過5倍。隨著人氣持續攀升，QWER也將於4月27日帶著全新專輯正式回歸，團員們也表示此次登上風雲榜舞台將帶來熱血滿點的現場演出，與樂迷一起在夏日釋放青春能量。
第21屆KKBOX風雲榜演唱會於6月13日在台北小巨蛋舉行，並採實名制形式入場。系列活動也將在下週正式開跑，所有樂迷可把握索票和取得獨家限量禮的機會。
第一階段：獨家限量「未來禮包」（4月15日12:00官網開賣）
- 今年風雲榜首度推出獨家限量「未來禮包」，並結合「此刻，未來 Being the future.」主題設計具質感的周邊單品，讓樂迷能實體化收藏音樂的感動。
- 禮包內含「銀色時空手提袋」、結合抽籤與盲盒概念的「幸運盲盒籤筒玻璃杯」、「炫光紀念貼紙組」、「空氣感NFC吊飾」及「KKBOX365天個人年方案」等5 大禮。
- 每組售價3,999元，購買即贈第21屆KKBOX 風雲榜演唱會門票一張。
- 每人限購2組，數量有限售完為止。
- 樂迷可透過音樂互動任務收集「未來碎片」參與抽獎，收集越多碎片，中獎機率越高。
- 活動任務類型包括參與「未來聲音膠囊」歌曲點播、解鎖指定歌單「聆聽徽章」、完成 KKBOX、FANKLUB 及合作單位指定「未來加分任務」，完成任一類型皆可獲得「未來碎片」。其中參與「未來聲音膠囊」點播，即可在演唱會當天收到來自過去自己或陌生人的跨時空訊息，更有機會獲得表演卡司獨家分享的心情小語或私房歌曲。
- 合作單位包含連續第二年熱情贊助、作為唯一指定證券商合作夥伴的群益金鼎證券，將於4月23日起推出「群益專屬未來任務」，無論是否為群益客戶皆可輕鬆參與，大幅提升中獎機會。
時間地點：2026/6/13（六）晚上 6:00 台北小巨蛋
主持人：黃偉晉
演出卡司名單（按資料庫英文名稱排序）：告五人Accusefive、白安ANN、Ayumu Imazu、Bii畢書盡、宇宙人、盧廣仲、DIOR大穎、陳華、艾薇Ivy、Miss Ko葛仲珊、周湯豪 NICKTHEREAL、Ozone（林煥鈞、周祖安、黃文廷）、曾沛慈、QWER、李竺芯、郭家瑋、U:NUS、吳建豪 Van Ness、韋禮安 (WeiBird)
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