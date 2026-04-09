我是廣告 請繼續往下閱讀

▲第21屆 KKBOX 風雲榜演唱會今日揭曉表演嘉賓，集結 19組金獎陣容與海內外新生代人氣。（圖／KKBOX提供）

▲第21屆KKBOX風雲榜演唱會系列活動將於4月15日起，分兩階段方式取得票券，一是購買未來禮包裡面有票券，二是抽獎活動。（圖／KKBOX提供）

今年風雲榜首度推出獨家限量「未來禮包」，並結合「此刻，未來 Being the future.」主題設計具質感的周邊單品，讓樂迷能實體化收藏音樂的感動。

禮包內含「銀色時空手提袋」、結合抽籤與盲盒概念的「幸運盲盒籤筒玻璃杯」、「炫光紀念貼紙組」、「空氣感NFC吊飾」及「KKBOX365天個人年方案」等5 大禮。

每組售價3,999元，購買即贈第21屆KKBOX 風雲榜演唱會門票一張。

每人限購2組，數量有限售完為止。

樂迷可透過音樂互動任務收集「未來碎片」參與抽獎，收集越多碎片，中獎機率越高。

活動任務類型包括參與「未來聲音膠囊」歌曲點播、解鎖指定歌單「聆聽徽章」、完成 KKBOX、FANKLUB 及合作單位指定「未來加分任務」，完成任一類型皆可獲得「未來碎片」。其中參與「未來聲音膠囊」點播，即可在演唱會當天收到來自過去自己或陌生人的跨時空訊息，更有機會獲得表演卡司獨家分享的心情小語或私房歌曲。

合作單位包含連續第二年熱情贊助、作為唯一指定證券商合作夥伴的群益金鼎證券，將於4月23日起推出「群益專屬未來任務」，無論是否為群益客戶皆可輕鬆參與，大幅提升中獎機會。

▲第21屆KKBOX風雲榜獨家限量「未來禮包」將於4月15日官網開賣。圖為示意圖。（圖／KKBOX提供）

年度音樂盛會「第21屆KKBOX風雲榜」演唱會將於6月13日在台北小巨蛋登場，繼先前公布風雲大使吳建豪後，KKBOX今日重磅揭曉表演嘉賓，集結19組金獎陣容與海內外新生代人氣歌手，號召上萬歌迷共同參與。《NOWNEWS今日新聞》特別整理4月15日中午12點在KKBOX官網開始的兩波搶票攻略、獨家好禮、抽獎活動，以及完整演出名單和海內外播出平台，帶您一次掌握。金曲雙才子喜事連發！韋禮安連兩個月攻蛋、盧廣仲祭出壓箱寶即將在「第21屆KKBOX風雲榜」開唱的韋禮安與盧廣仲，馬年喜事不斷，不僅上半年皆有個人演唱會，更雙雙奪下KKBOX年度百大風雲歌手。4度獲獎的韋禮安感謝歌迷：「謝謝大家願意繼續讓我的音樂陪伴你們。」為此他特別預告，將為風雲榜舞台打造精華升級版演出。即將在5月底登蛋的他，更解鎖連續兩個月攻蛋的特殊成就。而盧廣仲則預告將祭出壓箱寶，呈現一段從未在小巨蛋演出過的內容。適逢KKBOX風雲榜邁入21屆，兩位才子也回顧21歲的人生轉捩點，韋禮安感謝當時堅持音樂夢、在迷惘中思索道路的自己。盧廣仲則幽默透露，當年為了換一條貴300元的吉他弦而挨餓，「雖然少吃了幾個便當，但彈得很開心。」今年迎來出道20週年的他，也期許未來能持續用音樂帶給大家生活的希望。最潮i人學長周湯豪預告火力全開 變身最帥Rocker第3次獲獎的周湯豪，睽違8年再度登上風雲榜舞台。他開心表示：「每一次得獎意義都重大，代表我的音樂有走進大家的生活。」近期忙於巡演的他，誓言化身「最帥 Rocker」，讓粉絲看到跟過往很不一樣的演出。對周湯豪而言，「21」代表新生與初心。21 歲正是他出道的年紀，當時抱著「用作品證明我是周湯豪」的信念闖蕩。展望未來，他期許繼續挑戰音樂、視覺、影像等跨界領域，「打破框架」玩出新花樣。金曲樂團同場較勁！告五人秀獨家組曲、宇宙人首曝新歌本次盛會亦邀請兩大金曲樂團告五人與宇宙人熱力接唱。5 度獲獎的告五人預告，將精選4張專輯代表作重新編排為限定版組曲，同時也藏了小驚喜在裡面。即將邁入出道10週年的他們，以「不設限」為願望，希望能帶給歌迷更多作品。而與風雲榜同樣邁向21週年的宇宙人，則期盼開啟更多國際交流。他們加碼透露今年有新專輯與戲劇合作規劃，更暗示風雲榜當天會有「從未表演過的驚喜演出」。韓流新星來襲！搖滾女團 QWER 登台熱血開唱而韓國青春搖滾樂團QWER將首次登上KKBOX風雲榜舞台，出道未滿3年即被譽為「MZ 世代最受歡迎樂團」之一，過往憑藉〈T.B.H〉一曲在韓國最大音樂平台 Melon創下TOP 100 即時榜單第2名、日榜第4名、HOT 100第2名，以及YouTube Music韓國年度榜第1名，去年在KKBOX的年度聆聽量更成長超過5倍。隨著人氣持續攀升，QWER也將於4月27日帶著全新專輯正式回歸，團員們也表示此次登上風雲榜舞台將帶來熱血滿點的現場演出，與樂迷一起在夏日釋放青春能量。第21屆KKBOX風雲榜演唱會於6月13日在台北小巨蛋舉行，並採實名制形式入場。系列活動也將在下週正式開跑，所有樂迷可把握索票和取得獨家限量禮的機會。演出卡司名單（按資料庫英文名稱排序）：告五人Accusefive、白安ANN、Ayumu Imazu、Bii畢書盡、宇宙人、盧廣仲、DIOR大穎、陳華、艾薇Ivy、Miss Ko葛仲珊、周湯豪 NICKTHEREAL、Ozone（林煥鈞、周祖安、黃文廷）、曾沛慈、QWER、李竺芯、郭家瑋、U:NUS、吳建豪 Van Ness、韋禮安 (WeiBird)電視｜TVBS網路｜KKBOX Facebook、KKBOX YouTube、中華電信MOD、Hami Video、ETtoday新聞雲官網 (含新聞雲、星光雲 APP)、ETtoday 星光雲 YouTube、LINE TODAY網路｜KKBOX HK／MY／SG Facebook、KKBOX HK YouTube／vibes by 8world Facebook (SG)廣播 | Mediacorp YES 933 (SG)