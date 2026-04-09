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▲漢神洲際購物廣場 來店禮 - MOMOREI莉可兔 時尚隨行吸管杯.（圖／業者提供）





台中漢神洲際購物廣場明（10）日中午12點30分熱鬧登場，預估將吸引3萬人次湧入，市長盧秀燕將親臨典禮剪綵！漢神洲際開發規模6.6萬坪，集結超過500家品牌，提供整合購物、美食、娛樂場景一站式消費場域。迎接開幕，祭出多重消費回饋，包括週週抽及加入漢神APP會員，全館消費單筆滿5,000元送500元等，最大獎市值120萬元夢幻F1賽車城市雙人遊。漢神洲際以「跨界多元體驗新據點」為核心概念，館內匯聚多家精品旗艦店型，並打造台中最齊全的美妝品牌殿堂，從頂級保養、彩妝到香氛品牌一次到位，同時導入台中獨家韓國潮流品牌與潮流IP及玩具專賣店，結合展演與互動體驗，提供全新逛街模式。餐飲是漢神洲際一大亮點，館內集結超過50家餐飲品牌、26家話題餐廳，其中21家為台中獨家餐飲品牌，並匯聚米其林星級與必比登推薦名店，包括日本東京車站人氣排隊名店SORANOIRO拉麵等，從高端餐飲到人氣美食一應俱全，打造中台灣最具話題的餐飲聚集地。迎接開幕，漢神洲際同步推出多重消費回饋，包括4月10日至4月22日，加入漢神APP會員於館內消費，即可享全館單筆滿5,000元送500元，精品滿10,000元送500元、名品珠寶滿10,000元送1,000元、大家電滿10,000元送1,000元。此外，4月10日至5月10日，化妝品單筆滿2,000元送200元。開幕首波推出「MOMOREI可愛爆擊」來店禮活動，4月10日至4月12日消費滿1,000元即可兌換韓國人氣「莉可兔」時尚隨行吸管杯；4月23日至4月26日則可兌換時尚四輪摺疊購物車。另針對美妝消費加碼，開幕期間於1F、2F化妝品單筆消費滿3,000元，即可兌換精品時尚設計師Daniel Wong設計之時尚群居行李袋。此外，開幕期間推出「消費週週抽」活動，至5月10日前，漢神會員當日館內消費滿2,000元，即有機會抽中市值逾120萬元的夢幻F1賽車城市雙人遊，前往米蘭、馬德里或拉斯維加斯，並同步抽出漢來日月行館及多項飯店住宿大獎，為開幕增添話題與驚喜。為因應漢神洲際購物廣場開幕帶動的人車潮，漢神洲際於交通與停車規劃上提前佈局，商場緊鄰台74線快速道路，可快速串聯台中市區與中彰投生活圈；行駛國道一號的民眾可由大雅交流道下匝道後直行環中路；行駛台74線東西向則建議分別提前由「北屯二匝道」或「潭子匝道」下交流道，直行環中路進入環中路側地下停車場；經市區道路前往的顧客則建議利用崇德路、崇德十路或四平路前往。停車規劃部分，館內設有約2,500席汽車停車位與4,100席機車停車位，共計6,600席，為台中百貨中最大規模停車配置。汽車可由環中路或崇德十九路進入地下停車場，亦可由崇德十九路進入立體停車場；機車可由環中路或由崇德十九路立體停車場進場。此外，為鼓勵民眾多加利用大眾運輸工具前往，漢神洲際亦規劃完善接駁與交通優惠措施。民眾可搭乘台中捷運綠線至文心崇德站，轉乘公車約10分鐘即可抵達；開幕期間（4月10日至4月30日），更貼心規劃捷運接駁專車服務，往返文心崇德站與松竹站，約每30分鐘一班，打造便捷順暢的來店動線。同時，4月10日至5月10日推出大眾運輸優惠活動，民眾出示接駁車QR CODE、捷運乘車證明、公車電子票證紀錄或YouBike租借憑證，即可兌換30元漢神幣，並享有抽獎與票券兌換等加碼優惠，鼓勵民眾以綠色交通方式輕鬆到訪。