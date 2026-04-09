我是廣告 請繼續往下閱讀

賴清德總統日前表態不排除核能重啟，被外界視為推翻民進黨過去「非核家園」政策，過去為了反，到國民黨中央「送核廢水」的民進黨大安文山議員擬參選人陳聖文在臉書強調，只要安全性提升能核廢問題能處理，他會持開放態度甚至支持；對此，百萬網紅Cheap狠酸，這類隨黨起舞的人，「現在一定在等黨發新的懶人包，不然邏輯接不起來」。Cheap今（9）日在臉書發文狠酸，「送水哥變縮水哥，笑死送水哥，當初送水那麼大聲，現在改口那麼小聲，且核三是重啟，哪來的新式核能啊？」Cheap直言，反核或擁核本來就是價值觀不同，出發點理論上都應該是為了台灣好，大家還能互相尊重，但這群人最讓人受不了的，是把「科學與能源問題」變成一種「忠誠度測試」，誰反核就是中共同路人，核廢料放你家。Cheap嘲諷，「結果現在黨轉彎了跟著轉，這種隨黨起舞的人，真懷疑以後黨說個『新式統一』，轉頭就把台灣賣了，他們現在一定在等黨發新的懶人包，不然邏輯接不起來，脆友們會集體當機」。