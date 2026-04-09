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越南股市等了近8年的升級案，終於在4月拍板定案。富時羅素（FTSE Russell）確認，越南將自2026年9月21日起，從前沿市場升級為次級新興市場，後續再分4個階段納入全球股票指數。這不只是一張市場資格證明，更被視為替越南資本市場打開新一輪外資活水的關鍵時刻，資金流入規模上看60億美元（約新台幣1904億元）。富時羅素在最新中期評估中指出，越南已達到升級所需的重要進展，將於9月21日正式從前沿市場轉入次級新興市場。富時羅素同時規劃，自2026年9月起到2027年間，分4個梯次把越南股票納入富時全球股票指數系列（FTSE Global Equity Index Series）及相關指數，目的是讓資金與市場交易有更平順的過渡，避免一次性納入帶來過大波動。這次升級最直接的效果，就是外資回流預期快速升溫。被動型資金在分階段納入期間可望帶來約15億美元（約新台幣476億元），若再加上主動型基金布局，整體資金流入規模上看60億美元（約新台幣1904億元），部分分析甚至把總量看高到80億美元（約新台幣2539億元）。富時羅素也預估，越南未來在其新興市場相關指數中的權重約落在0.23%至0.35%之間。消息一出，越南股市立刻有反應。越南基準股票指數（VN Index）在消息發布後盤中一度大漲逾4%，投資人情緒明顯轉強，也讓今年以來的跌幅明顯收斂。這波反彈除了反映升級利多，也與先前因中東戰事、能源成本和市場震盪壓抑的氣氛形成對比。這一步，越南走了將近8年。早在2018年9月，富時羅素便將越南列入升級觀察名單，但制度面的諸多不足，讓升級之路一再延遲。多年來，外界反覆點名的問題包括，外資在買入股票前必須預先存入足額資金、缺乏集中清算機制，以及外資參與交易的管道受限等。這些障礙不僅提高了國際機構投資人進場的成本與難度，也讓越南市場在國際資本眼中長期停留在「潛力有餘、制度不足」的尷尬處境。為了解決這些問題，越南當局近年陸續推動一系列改革。取消外資股票交易預先注資要求、推動集中清算機制預計在2027年前上路，以及開放外資透過全球經紀商模式直接參與交易，這些調整正是富時羅素這次確認升級的重要依據。越南國家證券委員會也在消息公布後將此次升級形容為重要里程碑，認為有助吸引更大規模國際資本進場、提升市場流動性，並進一步鞏固越南在全球金融版圖中的位置。對越南當局來說，這不只是股市題材，更是近年金融改革終於獲得國際市場認可的結果。不過，升級並不代表越南市場的挑戰已經結束。越南股市近兩年仍持續面對外資淨流出壓力，2025年淨流出約50億美元（約新台幣1586億元），2026年至今也已有約12億美元（約新台幣380.8億元）流出；此外，外資持股上限等結構性限制，仍是越南未來爭取明晟進一步升級時必須處理的關卡。也因此，這次富時羅素升級更像是一場正式暖身，真正的大考還在後面。越南政府下一步已把目標瞄準2030年前爭取明晟新興市場地位。對越南來說，這次從前沿市場跨進次級新興市場，象徵的已經不只是股市分類改變，而是國際資本開始重新評估這個市場的深度、制度成熟度與成長潛力。若後續改革沒有鬆手，越南資本市場接下來幾年，恐怕還會是亞洲資金版圖裡最受關注的一塊。