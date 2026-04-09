我是廣告 請繼續往下閱讀

即使過去一年東南亞周邊戰事升高、強權角力加劇，區域內最讓人放不下心的，依舊是愈來愈直接撞進日常生活的氣候風險。尤索夫伊薩東南亞研究院最新發布的《東南亞態勢報告2026》指出，氣候變遷與極端天氣已連續壓過多項地緣政治議題，成為區域受訪者眼中最急迫的挑戰，也讓東南亞各國面對的壓力，從外交與安全一路延伸到糧食、交通與基礎設施。這份調查於2026年1月5日至2月20日進行，共有來自所有ASEAN成員國的2008名受訪者參與。報告指出，60%受訪者將氣候變遷與更頻繁的極端天氣列為東南亞最迫切挑戰，高於去年的55.3%。從各國來看，菲律賓、印尼、寮國、汶萊、東帝汶與越南對氣候風險的感受尤其強烈。相較之下，強權經濟緊張以51.7%排在第二位，國內政治不穩定則以46.1%排第三，顯示區域焦慮雖然多元，但氣候壓力仍穩穩居於首位。東南亞近年接連遭遇洪水、山崩、熱浪與暴雨侵襲，災害不只奪命，也會把道路、電力、農作與供應鏈一起拖下水。以印尼亞齊、北蘇門答臘與西蘇門答臘為例，印尼人道協調平台今年1月發布的情勢報告提到，這波洪災與土石災害已造成1204人死亡、140人失蹤，仍有近39.9萬人流離失所。東協一份關於災害風險變化的趨勢報告也提到，東南亞過去半世紀遭遇更頻繁、強度更高的暴風雨與豪雨，衝擊已一路擴大到流離失所人口、糧食安全與關鍵基礎設施。在地緣政治面向，東南亞受訪者最擔心的是川普領導下的美國，比例達51.9%，反映區域對美國政策走向與承諾穩定度仍存戒心。緊追在後的是跨國詐騙問題，關注度達51.4%，較去年進一步上升；南海議題則以48.2%排第三。至於去年延燒的泰柬邊境衝突，以40.5%排第四，顯示東南亞對區域內部安全摩擦並未鬆懈。報告也進一步拆解外界如何評價東南亞國家協會處理泰柬邊境衝突的表現。38.9%受訪者認為，東協已透過部長級會議與外交接觸積極斡旋；另有28.1%認為，在不干涉內政與協商一致的框架下，東協已盡力而為。然而，拉近到當事兩國來看，僅28%的柬埔寨受訪者與24%的泰國受訪者認同這樣的說法，反映第一線國家對東協的期待，不只是「有出手」，更希望它能展現更強而有力的角色。當洪水、熱浪與極端降雨愈來愈頻繁，經濟成長、供應鏈穩定與糧食安全都會被一併牽動。對東南亞各國政府來說，未來的治理難題不會只有外交選邊或安全布局，還得在減碳轉型、基礎建設與防災能力之間找到平衡。氣候問題沒有明確邊界，也不會等政治問題解決才發生，東南亞接下來要面對的，是一場無法延後的長期壓力測試。