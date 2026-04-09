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養樂多第三代長孫李昀融近期再度因官司躍上版面。先前他因拍攝MV衍生的造型費糾紛敗訴，法院認定前置討論亦屬工作時數，判賠造型師4萬餘元，全案確定。然而，這並非他唯一纏訟的案件。事實上，過去三年，他為了已故母親生前珍藏的文物「夜光石」損毀一案，三年來往返台北、台中奔走打官司，只為替母親討回一個公道，卻在制度與現實之間，嚐到「贏了表面、輸了裡子」的苦澀結局。2022年底，由台中市政府文化局港區藝術中心主辦的「傳承－大地文物藝術收藏展」。李昀融當時因母親重病臥床，代為處理文物出借事宜，基於與主辦單位的交情，免費借出包含夜光石在內共38件珍藏，供展覽展出。未料展覽期間，其中一顆重達20公斤的夜光石竟摔落地面，原本光滑球體出現明顯破損，讓他心痛不已。李昀融指控，港區藝術中心身為借展單位，理應負起「善良管理人注意義務」，但展場人潮眾多卻未妥善控管，甚至出現民眾越線拍照的情況；現場監視器又遭黑色布幕遮擋，關鍵畫面付之闕如，導致事發經過無從釐清。他質疑，從布展初期就未完善規劃動線與保全措施，最終才釀成文物受損。然而，保險公司與主辦單位說法大相逕庭。中信產險認為，現場照片未見明顯碎裂或掉落痕跡，不排除文物本身早有瑕疵；港區方面則稱，早在展出前就曾發現夜光石有損傷，甚至質疑損壞是否發生於展場期間，主張不應負賠償責任。對此，李昀融強烈否認，直指時間點前後矛盾，批評相關說法形同卸責。一審結果更讓李昀融難以接受。法院未傳喚第一時間通知他的相關人員作證，也未實地勘驗現場，即採信主辦單位說法，認定展方已盡保管責任，判決他敗訴。對於審理過程，他直言「太不公平」，已提起上訴，希望釐清真相。另一方面，另一件訴訟則出現不同結果。李昀融為母親遺物提告求償案，最終雖獲判勝訴，但賠償金額僅約15萬元，與他心中對文物價值的認知差距甚大。他坦言，這場官司從頭到尾只為「爭一個理」，藝術文物的價值無法單以原物料或科學鑑定衡量，「能翻盤已是遲來的正義，但終究無法彌補」。歷經三年奔波訴訟，李昀融最終選擇不再上訴，並表示未來將把賠償金全數捐作公益。他也感慨，原本出於善意分享母親珍藏的文化美意，卻演變成雙輸局面，呼籲未來有意出借文物者，務必審慎評估主辦單位的保全機制與合約內容，以免重蹈覆轍。