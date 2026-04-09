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越南一名31歲卡車司機日前在公路上看見一名年幼女童突然闖入車道，下一秒立刻停車衝下駕駛座，甚至跨過分隔島衝進逆向車道救人。驚險的是，他落地時左腳踝脫臼，卻還是硬撐著把孩子抱到安全處，這段行車紀錄器畫面曝光後在越南社群瘋傳，也讓這名司機成了網友口中的「公路英雄」。這起事件發生在4月4日下午3時35分左右，地點在順化市富祿地區、國道1號約Km860路段。當時這名司機李文素從廣治一帶送貨後準備返回峴港，途中看見一名年幼女童先站在路肩，接著突然往車道中央走去，情況在短短幾秒內急轉直下。從曝光畫面可見，李文素第一時間先減速、打雙黃燈，並連續鳴笛提醒後方車輛放慢速度；只是女童並未停下，還從分隔帶缺口穿入對向車道。眼看來車逼近，他立刻把卡車停下，跳下車衝向分隔島，在車流之間抱起孩子撤回路邊。據報他跳下車時左腳踝不慎脫臼，但仍咬牙完成救援，最後把孩子交回家屬手中。當地警方事後證實事件經過，並主動聯絡這名司機表達讚許，同時說明不會追究他當時在道路上緊急停車的責任。李文素受訪時提到，孩子家就住在公路旁，事發當下父母外出，只剩她和姊姊在家，女童疑似趁家人未注意時自己走上公路。世界衛生組織指出，道路交通事故在越南仍是兒童與年輕族群的重要死傷原因之一；WHO也曾提到，越南近年修法強化道路安全，就是希望壓低兒少在交通事故中的死傷風險。另有亞洲運輸觀測資料提到，越南道路交通死亡率仍高於亞太與東南亞平均，代表高車流路段周邊的兒童安全防護，至今仍是不能鬆手的課題。在官方與民間持續推動校園周邊降速、改善兒童通行環境之際，這起事件再次警示各界，意外往往只在照看出現空隙的一瞬間發生。孩子平安獲救固然令人欣慰，但事件背後所暴露的隱憂同樣不容迴避，住家緊鄰幹道的兒童安全防護、地方政府對高風險路段的管理責任，以及家長對幼童的日常看顧，都不應再仰賴運氣。