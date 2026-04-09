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、人稱「」的聶國維去年退休，他在10年前陪伴張國煒一起離開長榮集團後創立星宇航空，堪稱，以行銷創意源源不絕的形象著稱，外界所不知的是，聶國維私底下對於濟助家族晚輩很慷慨，，一審因聶國維舉證不足，判決免還，不過他二審逆轉勝，改判外甥女須給付100萬元，本案已判決確定。聶國維提告主張，2013年太太的外甥女想在台中買預售屋，因為頭期款資金不足商借100萬元，他在當年11月27日透過太太匯款；後來外甥女反駁，100萬元並非聶國維借她的，而是她從「」陸續把交給阿姨（聶國維的太太），她只是拿回投資款而已。台北地院審酌，聶太太寫給外甥女的信件中，雖然提到「102年10月借你買房屋的100萬元煩請於105年10月前歸還與我老公……」，但這只是單方面表達的意思，不足以證明雙方有借貸關係，加上其他證據只有2013年的匯款憑證，而交付款項的原因很多，除了借貸之外，贈與、買賣、投資都有可能，因此判決聶國維敗訴，外甥女不用還錢。案件上訴二審後，，雖然有答應，但也告訴外甥女如果他們自己需要錢的時候就要還錢。外甥女曾在2015年年初傳訊息給她，希望每個月還2萬5千元、分40個月清償，聶國維不同意。外甥女二審期間維持相同答辯，卻被高院法官抓到她和媽媽（聶太太的姊妹）的證詞有所矛盾，外甥女的母親證稱，女兒從「」將紅包錢、家教收入、長輩餽贈交給阿姨理財；，交給阿姨的錢有超過100萬元。二審合議庭指出，；以每年紅包4萬元、從小學一年級到高中畢業來計算，會累積，但當時？法官質疑這不合理。高院認定聶國維匯給太太外甥女的100萬元是借款，改判聶國維勝訴，外甥女應支付100萬元，本案不得上訴。