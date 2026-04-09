星宇航空首任公關長、人稱「聶公」的聶國維去年退休，他在10年前陪伴張國煒一起離開長榮集團後創立星宇航空，堪稱張國煒左右手，以行銷創意源源不絕的形象著稱，外界所不知的是，聶國維私底下對於濟助家族晚輩很慷慨，曾借給太太的外甥女100萬元幫忙湊出購屋頭期款，沒想到外甥女拖了10年都不還錢，被告上法院還聲稱100萬元是暫時委託長輩投資的「紅包錢」，一審因聶國維舉證不足，判決免還，不過他二審逆轉勝，改判外甥女須給付100萬元，本案已判決確定。
聶國維提告主張，2013年太太的外甥女想在台中買預售屋，因為頭期款資金不足商借100萬元，他在當年11月27日透過太太匯款；後來太太有寫信要求外甥女在2016年10月之前還錢，但至今一毛錢都沒還。
外甥女反駁，100萬元並非聶國維借她的，而是她從「高中起」陸續把壓歲錢、獎學金、打工收入和儲蓄解約金交給阿姨（聶國維的太太）代為投資，她只是拿回投資款而已。
台北地院審酌，聶太太寫給外甥女的信件中，雖然提到「102年10月借你買房屋的100萬元煩請於105年10月前歸還與我老公……」，但這只是單方面表達的意思，不足以證明雙方有借貸關係，加上其他證據只有2013年的匯款憑證，而交付款項的原因很多，除了借貸之外，贈與、買賣、投資都有可能，因此判決聶國維敗訴，外甥女不用還錢。
案件上訴二審後，聶太太出庭作證，外甥女2013年10月底來家裡吃飯，提到買房自備款只有20萬元，想跟姨丈（聶國維）借100萬，雖然有答應，但也告訴外甥女如果他們自己需要錢的時候就要還錢。外甥女曾在2015年年初傳訊息給她，希望每個月還2萬5千元、分40個月清償，聶國維不同意。
外甥女二審期間維持相同答辯，卻被高院法官抓到她和媽媽（聶太太的姊妹）的證詞有所矛盾，外甥女的母親證稱，女兒從「小學開始到研究所」將紅包錢、家教收入、長輩餽贈交給阿姨理財；每年紅包錢大約4萬，交給阿姨的錢有超過100萬元。
二審合議庭指出，外甥女說紅包錢是「高中起」交給阿姨，她媽媽卻說「小學起」，到底何時開始請長輩幫忙投資的說法兜不攏；以每年紅包4萬元、從小學一年級到高中畢業來計算，會累積將近50萬，但當時外甥女尚未成年，有可能自行委託阿姨代為投資嗎？法官質疑這不合理。
高院認定聶國維匯給太太外甥女的100萬元是借款，改判聶國維勝訴，外甥女應支付100萬元，本案不得上訴。
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外甥女反駁，100萬元並非聶國維借她的，而是她從「高中起」陸續把壓歲錢、獎學金、打工收入和儲蓄解約金交給阿姨（聶國維的太太）代為投資，她只是拿回投資款而已。
台北地院審酌，聶太太寫給外甥女的信件中，雖然提到「102年10月借你買房屋的100萬元煩請於105年10月前歸還與我老公……」，但這只是單方面表達的意思，不足以證明雙方有借貸關係，加上其他證據只有2013年的匯款憑證，而交付款項的原因很多，除了借貸之外，贈與、買賣、投資都有可能，因此判決聶國維敗訴，外甥女不用還錢。
案件上訴二審後，聶太太出庭作證，外甥女2013年10月底來家裡吃飯，提到買房自備款只有20萬元，想跟姨丈（聶國維）借100萬，雖然有答應，但也告訴外甥女如果他們自己需要錢的時候就要還錢。外甥女曾在2015年年初傳訊息給她，希望每個月還2萬5千元、分40個月清償，聶國維不同意。
外甥女二審期間維持相同答辯，卻被高院法官抓到她和媽媽（聶太太的姊妹）的證詞有所矛盾，外甥女的母親證稱，女兒從「小學開始到研究所」將紅包錢、家教收入、長輩餽贈交給阿姨理財；每年紅包錢大約4萬，交給阿姨的錢有超過100萬元。
二審合議庭指出，外甥女說紅包錢是「高中起」交給阿姨，她媽媽卻說「小學起」，到底何時開始請長輩幫忙投資的說法兜不攏；以每年紅包4萬元、從小學一年級到高中畢業來計算，會累積將近50萬，但當時外甥女尚未成年，有可能自行委託阿姨代為投資嗎？法官質疑這不合理。
高院認定聶國維匯給太太外甥女的100萬元是借款，改判聶國維勝訴，外甥女應支付100萬元，本案不得上訴。