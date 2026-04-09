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全球企業持續調整供應鏈布局，越南正從「替代選項」快速晉升為許多跨國企業眼中不可忽視的核心據點。從電子製造、紡織成衣到消費品牌，愈來愈多國際企業將越南納入中長期投資版圖，背後驅動力不只是低成本，更是它在全球貿易網絡中愈來愈吃重的位置。美國《Entrepreneur.com》4月1日刊出的分析提到，越來越多國際企業把越南納入全球成長策略的重要一環，背後關鍵就在於全球企業仍在降低單一市場依賴，並持續調整供應鏈與生產布局。近年從電子製造、紡織成衣到消費品牌，都在尋找兼顧成本、人口紅利與出口便利性的據點，越南因此持續受惠。越媒轉述這篇文章時也點出，越南如今已不只是加工基地，更被視為能承接中長期投資的市場。支撐這股投資熱度的，首先還是經濟成長力道。越南官方資料指出，2025年GDP成長率達8.02%，全年經濟規模估計約5140億美元（約新台幣16.31兆元），在區域內仍屬高成長表現。越南未來幾年仍可望維持亞洲成長速度名列前茅的經濟體之一，出口與基礎建設投資會繼續是主要動能。對外資而言，這代表當地不只適合設廠，也有望撐起內需市場與更長線的營運布局。外資持續流入，也是企業用真金白銀投票的證據。越南累計註冊外國直接投資已突破3220億美元（約新台幣10.21兆元），而2025年實際到位外國直接投資（FDI）也維持強勢。這代表跨國企業對越南並非停留在觀望，而是持續把產能、採購與區域供應鏈往當地挪移。再加上越南擁有年輕勞動人口、工資仍具競爭力，對勞力密集型產業與出口導向企業尤其有吸引力。另一個讓越南愈站愈穩的原因，是它已深度嵌入多邊貿易網絡。包括「跨太平洋夥伴全面進步協定」（CPTPP）與「歐盟—越南自由貿易協定」（EVFTA）在內的多項協定，讓越南產品更容易切入歐洲與亞太市場，也拉高企業把越南當成出口門戶的意願。歐盟執委會就指出，「歐盟—越南自由貿易協定」與投資保護協定為雙邊貿易和投資提供更完整制度基礎；越南官方對「跨太平洋夥伴全面進步協定」的說明也提到，會員市場的關稅逐步下調，對出口製造帶來直接助力。外資而言，選擇在越南設點，押注的不只是當地的低成本優勢，更是它背後那張持續擴大的通路網絡。在城市條件方面，河內與胡志明市仍是外資最先鎖定的兩大樞紐。這些城市在交通、工業區、港口連結、商業服務與國際人才往來方面相對成熟，讓企業比較容易把供應鏈、人力與營運系統接起來。近期國際機構也持續關注越南擴大基礎建設投資，認為大型公共建設將進一步強化製造與出口支撐力。這對正在考慮把東南亞作為下一個增長重心的企業來說，確實有不小吸引力。不過，越南再熱門，也不是完全沒有門檻。外企初期設立須經歷投資登記、商業登記、稅務申報、電子發票與勞工保險等繁複程序，且多數文件與申辦流程仍以越南語為主。部分產業需要額外執照，某些手續甚至要求公司負責人親自到場，無形中拉高了時間與法遵成本，也放慢了企業進場的節奏。從最新數據來看，越南前景仍亮眼，但也不是毫無壓力。越南2026年第一季經濟成長率為7.83%，雖維持高檔，卻已較前一季有所放緩；能源成本上升、外部需求變化與貿易風險，仍是後續需要密切觀察的變數。對有意進軍越南的企業而言，這片市場確實機會豐厚，但能否將機會轉化為實際獲利，還得看企業是否有足夠耐心，妥善應對當地的制度節奏與監管細節。