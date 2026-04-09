《NOWNEWS今日新聞》記者查詢，在日本官網竟然有破千則好評，早已是低調爆紅的必買款，幫大家挖出寶藏T恤台灣390元起買到。

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GU爆紅T恤好評破千！日作家讚：涼感又顯瘦 台灣390元就有

《NOWNEWS今日新聞》記者查詢，這件上衣在日本官網竟然累積好評超過千則！

▲日本官網好評破千，GU爆紅T恤被挖出。（圖／翻攝自GU官網）

幫大家挖出，這款寶藏T恤在台灣品名為「359603 女裝 DRY腰部打褶T恤（快乾涼感）」，價格390元就能買到；日本網友大讚的必買款，推薦台灣民眾嘗試看看。

▲推薦台灣也買得到「DRY腰部打褶T恤」，以快乾涼感材質設計。（圖／翻攝自GU官網）

▲記者推薦，男生也有「DRY boxy無袖T恤」同系列單品可嘗試。（圖／GU提供）

GU輕盈T恤台灣也買得到！290元更便宜又流行

《NOWNEWS今日新聞》記者查詢，這款流行新品在台灣品名為「359527 女裝 柔軟透膚圓領T恤」價格290元、比上一款更便宜，

▲GU輕盈T恤台灣290元，便宜又流行。（圖／翻攝自GU官網）