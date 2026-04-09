迎接夏天，今（9）日高溫破35度，天氣變熱，如何消暑防曬又成為台灣人的重要課題。根據日本Yahoo! JAPAN報導，日本作家川口由香里推薦GU兩款平價上衣，「柔軟透膚圓領T恤」輕盈透氣；尤其「DRY腰部打褶T恤」快乾涼感又很顯瘦，《NOWNEWS今日新聞》記者查詢，在日本官網竟然有破千則好評，早已是低調爆紅的必買款，幫大家挖出寶藏T恤台灣390元起買到。
GU爆紅T恤好評破千！日作家讚：涼感又顯瘦 台灣390元就有
日本網路媒體Yahoo! JAPAN報導UNIQLO優衣庫「ドライウエストタックT」，平時在雜誌分享穿搭混合平價好物技巧的日本作家川口由香里表示，這款上衣材質乾爽、設計巧妙，「能自然地遮蓋背部和手臂等身材缺陷部位，又不會過於暴露」，大讚穿起來很有「顯瘦效果」。
《NOWNEWS今日新聞》記者查詢，這件上衣在日本官網竟然累積好評超過千則！日本網友稱讚「可巧妙修飾身材」，不少評價都提到「喜歡它讓手臂看起來更纖細」、「下擺設計輪廓好看能藏肚」，許多人都買超過兩三色以上，還有人會穿去做瑜珈。
而台灣粉絲則是有感「整體有點造型，材質也非常舒服」、「穿起來很舒服又很百搭」，稱讚「休閒俐落，適合平常休閒出門或上班穿搭，」
幫大家挖出，這款寶藏T恤在台灣品名為「359603 女裝 DRY腰部打褶T恤（快乾涼感）」，價格390元就能買到；日本網友大讚的必買款，推薦台灣民眾嘗試看看。
同場加映，男生則可選擇同系列「359553 DRY boxy無袖T恤」今4月9日限定特價350元、5色可選，「359543 DRY華夫格T恤」4月10日至4月16日限定特價390元，共有4色。
GU輕盈T恤台灣也買得到！290元更便宜又流行
作家川口由香里還推薦了GU另款「ソフトシアークルーネックT（半袖）」，推薦「輕盈透氣」，略帶透視效果的自然休閒風格更具流行感。她分享除了基礎黑色和淺灰色，特別推薦粉紅色、紅色和黃色能提亮膚色。
《NOWNEWS今日新聞》記者查詢，這款流行新品在台灣品名為「359527 女裝 柔軟透膚圓領T恤」價格290元、比上一款更便宜，主打輕柔的手感、似有若無的透膚感，背部還有捲邊設計，簡單不失造型。
另外，奇威集團迎接成立50週年，宣布啟動跨界轉型計畫，將從服裝品牌升級為整合穿搭的「女性風格平台」。旗下服飾品牌KeyWear奇威名品，會員數突破50萬人、全台擁有約120家門市，攜手東笙女鞋、京美機能等旗下商品，
鎖定現代女性除了關鍵穿搭、還有質感生活的全方位需求，迎向女性消費從「單品購買」走向「整體風格需求」的趨勢。
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日本網路媒體Yahoo! JAPAN報導UNIQLO優衣庫「ドライウエストタックT」，平時在雜誌分享穿搭混合平價好物技巧的日本作家川口由香里表示，這款上衣材質乾爽、設計巧妙，「能自然地遮蓋背部和手臂等身材缺陷部位，又不會過於暴露」，大讚穿起來很有「顯瘦效果」。
《NOWNEWS今日新聞》記者查詢，這件上衣在日本官網竟然累積好評超過千則！日本網友稱讚「可巧妙修飾身材」，不少評價都提到「喜歡它讓手臂看起來更纖細」、「下擺設計輪廓好看能藏肚」，許多人都買超過兩三色以上，還有人會穿去做瑜珈。
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作家川口由香里還推薦了GU另款「ソフトシアークルーネックT（半袖）」，推薦「輕盈透氣」，略帶透視效果的自然休閒風格更具流行感。她分享除了基礎黑色和淺灰色，特別推薦粉紅色、紅色和黃色能提亮膚色。
《NOWNEWS今日新聞》記者查詢，這款流行新品在台灣品名為「359527 女裝 柔軟透膚圓領T恤」價格290元、比上一款更便宜，主打輕柔的手感、似有若無的透膚感，背部還有捲邊設計，簡單不失造型。