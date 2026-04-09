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引《推背圖》象徵：和平契機浮現

1996vs.2026驚人相似 衝突模式關鍵轉向

解讀鄭習會：從「僵局」到「轉機」

預測衝突延後 真正關鍵落在下半年

國民黨主席鄭麗文近日率團訪中，展開6天5夜的「和平之旅」，並預計於明（10）日與中國國家主席習近平會晤，引發各界高度關注。對此，命理師李靜唯分析，從《推背圖》預言與星象角度切入，認為當前兩岸局勢正處於歷史與天象交會的關鍵時刻，預計衝突會往後遞延，而兩岸真正的紅線考驗，將會延後到今年11月大選以後。李靜唯指出，《推背圖》第四十四象所提及的「日月麗天，雖非豪傑也周成的智慧」，「麗」字終於在天機中現身，在占星中，女性力量代表陰柔、包容與母性的能量。這象徵真正的強大並非源於強權與武力（豪傑），而是源於一種「成全大局、周全圓滿」的溝通智慧（周成）。李靜唯進一步說明，「否極泰來九國春」這正是當前星象的真實寫照。在4月20日火土合相壓抑到極點（否極）的時刻，象徵守護與價值的金星也進入了家園宮「金牛座」。透過這場相隔十年的破冰之旅，全球（四夷）將重新審視這份和平的領導力，為東亞（九國）迎來如春風般的緩衝契機。李靜唯以1996年台海危機為例，指出當時火星與土星也在雙魚座合相，引發了震驚全球的飛彈危機；而2026年的4月20日前後，這股「火土相衝」的能量再次回到了雙魚座。不過她認為，這一次的震盪絕不會像1996年那樣驚心動魄，因為時空背景完全不同了。李靜唯直言，2026年的計都已移至獅子座，木星則進入了風象雙子座，預示著這是一個「承諾如風、理性溝通」的時代；再加上中國現在的國力已不可同日而語，大國博弈更傾向於高密度的軍演震懾與海域封鎖，而非輕舉妄動的實彈衝突。針對鄭麗文此行，李靜唯分析，此時水星正處於前離宮，此星宿帶有一種極大的壓抑與重生的沈重感。雖然水星「落陷」意味著這場談判很難有實質的果實，畢竟鄭麗文並不代表執政黨，且回國後可能面臨國內輿論的劇烈震盪，但仍要高度肯定她這份義無反顧的勇氣。「交流總比對抗好。」李靜唯強調，這絕對是穩定台灣民心最重要的第一步。此外，在習近平主席與川普見面之前展開「鄭習會」，代表雙方均在冥冥之中，選擇了宇宙星象最壓抑的時刻，用「人為的對話」去打破「天象的僵局」。這一切，皆是天命！李靜唯進一步預測，。屆時木星進入獅子座與計都、羅睺產生新的交會，再配合下半年的政局變遷，才是真正需要高度警覺的時刻。總結而言，李靜唯認為，鄭麗文主席「雖千萬人吾往矣」的初心確實令人感佩，這趟劃時代的「破冰之旅」，不僅展現了她個人強大的貴人運（金星天秤加持），更肩負了兩岸人民渴望和平的期待，相信這絕對是一場「以麗化戾」，「以柔克剛」的奇蹟。