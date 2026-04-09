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▲合歡山東西兩側的道路，假日管制路段長達23.5公里（圖／公路局中區養護工程分局提供，2026.04.09）

清明連假雨紛紛暫告一段落，想上合歡山、武嶺的民眾請注意，今年高山杜鵑花季即將展開，未來2個月想上合歡山，假日將啟動車輛3人以上高乘載管制；若人潮眾多，視壅塞情形啟動流量管制。請民眾視天氣與路況審慎評估，並多搭乘大眾交通工具、利用平常日前往。合歡主峰、東峰、北峰、石門山、小奇萊，都是賞高山杜鵑的熱門地點，南投縣警局仁愛分局表示，合歡山杜鵑花季即將帶來賞花人潮，但台14甲線18k翠峰到41.5k大禹嶺路段的路寬狹窄、會車不易，為維護杜鵑花季交通安全與順暢，自4月11日起至6月14日的例假日、勞動節連續假期，都將實施管制，並視實際花況提前、延後或取消。警方表示，管制路段西起台14甲線18公里（翠峰管制站），東至41.5公里大禹嶺與台8線路口，自上午6時至11時止實施高乘載管制，限搭乘3人以上自小客開放通行，大貨車及未滿3人以上小客車禁止通行，大型重機、機慢車、客運接駁車及乙類大客車不受限制。若上山車潮眾多導致壅塞，第二階段將啟動流量管制，每10分鐘放行20輛車。建議民眾多加利用大眾運輸工具及平常日前往。交通部公路局特別提醒，合歡山地區海拔達3,000公尺以上，應加強保暖與評估自身狀況，且路狹蜿蜒，行前務必檢查車況並查詢路況，切勿疲勞駕駛及隨意違規停車。上山前可先至公路局網站查詢相關路況，隨時注意沿途路側資訊可變標誌（CMS），並視天氣與路況審慎評估前往。