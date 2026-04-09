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立法院外交國防委員會今（9）日召集協商國防特別預算條例，但因沒有國民黨立委出席而散會。國防部長顧立雄於會中表示，若台灣都不願展現防衛國土的能力跟決心，「別人為什麼要保護我們？」他強調，不管他在這個位置做得好與不好，衷心地期盼大家能夠支持國軍、支持國防力量的提升，守護台灣得之不易的民主自由。立法院外交及國防委員會下午2時舉行國防特別條例草案的黨團協商，不過僅有民進黨立委、民眾黨立委王安祥出席，藍營則未派人出席，會議主席陳冠廷在下午2時45分宣告，遺憾目前仍無法取得共識，將繼續協商，「散會」。對此，顧立雄在會中表示，這項特別條例經過詳細規劃，也與美方進行綿密的討論，他說，中國不斷地持續擴張軍力，對台灣的軍事威脅日益嚴峻，隨時可能由訓轉演、由演轉戰，因此強化防衛韌性與不對稱戰力已是迫在眉睫。顧立雄提到，維持印太區域和平穩定，是在台灣願意承擔自身防衛責任，許多委員也提到，「如果我們都不願展現防衛國土的能力跟決心，別人為什麼要保護我們？」顧立雄說，台灣在第一島鏈最前緣，面對的就是一個始終不放棄武力要併吞台灣的中國，「我們有什麼理由，不願在集體嚇阻的戰略架構下，承擔自我防衛的責任？我沒有辦法理解，提升自我防衛能力，到底有什麼好質疑？」顧立雄向朝野呼籲，應不分黨派、理性地思考，若國際盟友都質疑台灣有沒有決心時，「我們會面臨什麼？」他說，若大家不願意接受台灣面對軍事威脅日益嚴峻的現實、認為不需要強化防衛作戰能力，他無法想像未來台灣會面臨如何險惡情景。話鋒一轉，顧立雄提到，他從1990年代過來，過去擔任律師，曾投入社會改革相關運動，深刻地體驗到，台灣民主真的不是天上掉下來的，是多少的前輩努力，換得這個民主自由的生活，希望大家要珍惜。顧立雄提到，不管他在這個位置做得好與不好，但衷心地期盼大家能夠支持國軍、支持國防力量的提升，永續維持台灣自由民主的生活，「希望大家一起珍惜，那一起支持國軍，一起來增加我們的國防力量，以實力去形成嚇阻，以嚇阻來換得真正的和平」。【《NOWNEWS論壇》剖析美中台國防與能源政策】NOWNEWS將於2026年4月17日舉辦《台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗》論壇，邀請眾多學者專家，剖析台灣同時所面臨「國防」與「能源安全」之兩大議題。⏰手刀報名：https://www.accupass.com/go/USTW● 時間：2026/4/17（五）14:00 - 17:00●地點：張榮發基金會國際會議中心801會議室（110台北市中正區中山南路11號8樓）