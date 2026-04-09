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▲台中市第一分局公益所所長劉松吉說明案情(圖/記者鄧力軍翻攝)

台中市西區向上路一段8日晚間發生一起離奇「搶劫疑雲」，兩名男子當街拉扯，其中一人抱著裝有大筆現金的袋子狂奔並高喊「搶劫」，引發路人緊張圍觀，甚至有人協助攔人報警。未料警方深入調查後發現，整起事件竟是詐騙集團內部分贓糾紛，最終3名涉案男子全數落網，依法移送偵辦。警方指出，案發於4月8日22時45分許，現場一輛賓士車旁出現拉扯衝突，一名林姓男子在混亂中抱著現金逃跑，途中不慎跌倒，袋內現金散落一地，場面一度混亂。轄區員警獲報趕抵，並在民眾協助下，當場將林男及李姓男子制伏。經查，26歲林姓男子為詐騙集團面交車手，當日南下台南，向被害人面交收取新台幣150萬元；25歲李姓男子則為上游指派的收水手，並與19歲陳姓男子共同行動，駕車前來收取贓款。不料雙方對金額認知出現落差，當場爆發爭執甚至拉扯，林男為求脫身，竟高喊「搶劫」，意圖混淆視聽，反而引發路人注意並報警處理。警方表示，陳姓男子見情況失控後駕車離去，但經連夜追查，已通知到案說明。全案由臺中市政府警察局第一分局偵辦後，依涉嫌詐欺及違反《洗錢防制法》等罪嫌，將林、李、陳3人移送臺灣臺中地方檢察署偵辦，並建請羈押。警方強調，將持續向上溯源追查詐騙集團其他成員，擴大偵辦並全力追回被害人損失款項，同時呼籲民眾提高警覺，切勿輕信高額獲利或參與不明金流面交，以免淪為詐騙共犯或受害者。