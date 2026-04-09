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▲高雄萬豪酒店推出旅展優惠，豪華雙人房5500元。（圖／高雄萬豪酒店提供）

四人房原價2萬6620元 旅展優惠價7500元還送早餐吃到飽

▲高雄萬豪「京享蔬食百匯餐廳」台中國際旅展平日午晚餐券買十送二，平均每客715元。（圖／高雄萬豪提供）

福華飯店集團推四飯店住宿三晚 只要9999元

▲福華飯店集團集結旗下四間飯店包含新竹福華、石門水庫福華、溪頭福華、高雄福華，推出任選三晚入住只要9999元起。（圖／取自福華飯店官網）

高雄萬豪酒店表示，4月24日至4月27日將舉行「2026 ATTA台中國際旅展」，高雄萬豪除了到場參與之外，更提前於4月13日10:00在官網開放線上旅展，住宿券下殺3折，雙人房5500元起；還有家庭房含早餐7500元，另也有吃到飽餐券，平均下來每人高雄萬豪酒店此次旅展推出多款住房專案，像是「萬豪雙人行」以經典客房搭配翌日兩客自助早餐，原價1萬9085元，旅展期間優惠價僅5500元，折扣幅度近3折；「超豪氣雙人行」則升級包含早餐與晚餐各兩客，原價2萬1769元，旅展價7500元，現省逾萬元。家庭旅客可選擇「萬豪闔家歡」，入住家庭客房並享四客自助早餐，原價2萬6620元，旅展優惠價7500元，上述票券適用於週日至週五，週六及連續假期須加價 2000 元(連續假期、加價節日定義將依酒店公告為主)。餐飲也有優惠，「豪享自助餐廳」平日午餐推出套券「買十送二」，12張優惠價1萬450元，或選擇「買二十送五」25張套券2萬900元，最低每客僅約836元。「京享蔬食百匯餐廳」平日午晚餐套券同樣推出買十送二，優惠價8580元，平均每客715元，另有假日套券8折方案，每套9020元。高雄萬豪酒店強調，本次旅展優惠自4月13日10:00起至4月27日18:00於官網線上旅展同步販售，並於4月24日至27日於臺中國際會展中心E099攤位現場展售，數量有限、售完為止。另外，福華飯店集團也集結旗下四間飯店，包含新竹福華、石門水庫福華、溪頭福華、高雄福華，推出任選三晚入住只要9999元起之優惠，等於每晚僅3333元。優惠入住日期為即日起至5月31日，只要選擇三家飯店，不論優先順序，只要入住第一晚，即贈「2天1夜住宿心意券」2張，含2客早餐，提醒住宿規則需看券張說明，假日與連續假日通常需要再加價。而福華飯店集團也加碼，此專案也可選擇在溪頭福華渡假飯店連續入住3晚。