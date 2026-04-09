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林延鳳送上專業級護腰：挺直腰桿對抗中國

陳賢蔚送上紅色大地毯：拒絕被躺平

北市少掉一個大安區的人口！洪健益：盼首都加給承諾

國民黨主席鄭麗文訪中多次提到和平、九二共識等詞彙，出發前國民黨更是發布「躺平宣傳片」，引發熱議；今（9）日台北市長蔣萬安赴台北市議會進行施政報告，民進黨北市議員們紛紛出招，送上紅色大地墊酸「拒絕被躺平」、專業級護腰盼「挺直腰桿」，針對抗中保台、手都加給等議題進行發揮。市議員林延鳳質疑，蔣萬安過去曾以「性命相搏」保台，也曾表態若共機、共艦持續擾台，就不舉辦雙城論壇，然而諷刺的是，剛完成雙城論壇後，中國馬上送上軍演大禮包，被大打臉，顯見躺平不會帶來和平。如今鄭麗文訪中，以和平之名，和中國高官一唱一和，林延鳳狠酸，過去蔣萬安曾因椎間盤突出免役、雖然如今能參與各項運動賽事，但還是要送上專業級護腰，「不僅僅保護你的腰，也希望你有勇氣挺直腰桿，對抗中國以外，也要有勇氣告訴你們的黨主席，不要一昧的只想要當中國， 而是你要當台灣人的首都市長」。針對鄭麗文前往中國一事，陳賢蔚痛批，鄭麗文配合中共主張，將武力犯台定義為內戰，貶抑對台灣極其友善的日本，倡議只有一個中華人民共和國的九二共識，「我相信廣大合法納稅的台北市民絕對不法接受」，背離台灣主流民意而來的和平，不會是真和平，更對國際釋放錯誤訊息，屆時面對中共武力犯台，恐怕孤立無援，全民都會「被躺平」。陳賢蔚接著送上寫著「反對假和平，拒絕被躺平」的紅色大地墊，狠酸，「這個地墊送給你啦，當你想躺平的時候，記得看清楚」。除抗中保台的議題外，針對首都加給議題，北市議員洪健益也表示，公務人員人數逐年遞減，首都加給是郝龍斌時代民進黨首創，且鼓勵郝龍斌一定要有首都警消加給，但在報告上完全沒看到。洪健益強調，台北市的警消人員的勤務非常重，台北市的警消人員加起來不到一萬人，盼透過加給，讓他們願意留在台北市，也希望護理人員的部分有機會調整，「這個大利多也可以幫你（蔣萬安）增加選票，我沒有幫任何人，我要幫我們的基層公務人員，希望他們可以留在台北市。」