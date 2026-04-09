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國民黨主席鄭麗文訪中多次提到和平、九二共識等詞彙，出發前國民黨更是發布「躺平宣傳片」，引發熱議；今（9）日台北市長蔣萬安赴台北市議會進行施政報告，民進黨北市議員簡舒培送上「蔣萬安躺平椅」，狠酸蔣萬安不敢出面回應鄭麗文赴中一事，而蔣萬安則全程低頭不回應。簡舒培指出，北市府研考會去年做了個民調，稱市民對市府施政滿意度達6成9，但北市人口外移嚴重，少掉了一個大安區的人口「人民『用腳投票』，可是蔣萬安確是歷任市長滿意度最高，大家不覺得這荒唐嗎 ？」簡舒培痛批，台北市人越來越少，老鼠越來越多，市府不應該用美化的數字避重就輕，面對人口外流或是公務員脫北潮的問題是重中之重，不該閃過這件事。簡舒培狠酸，蔣萬安的閃躲不只是面對台北市人口流失，更表現在鄭麗文訪中一事上，鄭麗文這次出訪，連同行的媒體都要國台辦審核，並沒有對等，以和平之名行躺平之實，是台灣人民沒辦法接受的。簡舒培指出，蔣萬安從4月4日到4月7日，都沒有公開行程，不敢出面回應，同樣是直轄市市長，侯友宜都敢大聲說，要強化國防實力是大家的共識，「侯友宜敢講，為什麼首都的市長蔣萬安不敢講呢？是不是因為要躺平，才不會讓中共盯上呢？」簡舒培結束發言後，送上「蔣萬安躺平專用席」露營椅，由蔣萬安幕僚收下，蔣萬安全程專心閱讀桌上資料，未抬頭與簡舒培交流。