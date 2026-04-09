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國民黨主席鄭麗文昨（8）日一早赴南京中山陵謁陵，不僅於祭文、談話間都提到中華民國，過程中還數度哽咽，甚至是啜泣，引發話題。不過，北京政府照樣派出共機擾台，今（9）日上午更大動作宣布在黃海實施「實彈射擊」。對此，高雄市無黨籍議員張博洋狠酸，原來鄭麗文知道敵人有飛彈跟軍艦，那還刪國防預算、擋對美軍購，說她是「習麗文」，剛好而已呀。張博洋表示，積極尋求共產黨認同的鄭麗文今天抵達上海的洋山港，談話內容從鴉片戰爭講到淞滬會戰再講到辜汪會談，連蔣介石宋美齡當年在哪一間飯店訂婚也拿出來講，最後還引述了加拿大詩人描述第一次世界大戰的詩詞，還以為熊旅揚主播退休後，現在由鄭麗文在主持大陸尋奇。張博洋續指，當以為這一串莫名其妙的麗文講古終於要結束的時候，她又開始自顧自地引述魯迅說過的話：「其實世上本來沒有路，走的人多了，也便成了路。」 鄭麗文接著說：「大先生說的這個話大家都聽過，所以現在就讓我們一起開始走這條路，走這條和平之路吧！」張博洋直言，老共根本沒有想跟她一起走什麼和平之路，只有鄭麗文自己在那邊自言自語說有一條和平之路要一起走，習近平從頭到尾只有給台灣一條路，通往「一個中國」的路。國民黨處心積慮癱瘓國防、停擺軍購，就是想把台灣拉上這條假和平知名、實質上是走向與中國統一的不歸路。最後，張博洋強調，通往中國統一的不歸路，要走鄭麗文自己去走，國民黨要整個黨搬過去中國也都OK，台灣人在島內生活的好好的，不需要找一堆理由，講一堆古代故事，來騙大家陪她一起圓與台灣人生活無關的中國夢。