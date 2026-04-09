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國民黨主席鄭麗文近期訪問中國，落地上海後第一站來到南京，昨（8）日一早就赴中山陵謁陵，在發表談話時還幾度哽咽，並提及21年前時任國民黨主席連戰、時任中共總書記胡錦濤的「連胡會」；對此，民進黨立委林俊憲表示，鄭麗文不提「馬習會」，是因為她非常在意自己這次見習近平，能不能和當年連戰見胡錦濤相提並論，跳過政府擅自和中共發表共同聲明甚至協議。林俊憲8日在臉書發文表示，鄭麗文中山陵致詞內容沒什麼亮點，但倒是注意到一個有趣的地方，鄭麗文這段時間不斷重提21年前那場「連胡會」，非常在意自己這次見習近平，能不能和當年連戰見胡錦濤相提並論。林俊憲指出，「連胡會」的確是台灣政治史的一個重要轉折，也是國民黨變成共產黨附隨組織的起點，時間回到2005年，當年在「連習會」前，還有一件更重要的大事，就是中國通過《反分裂國家法》，首次將武力犯台寫成法律，不僅在台灣社會引發強烈反彈，也引起大量國際關切。林俊憲續指，就在該法通過後一個多月，連戰突然宣布訪問中國，還要會見胡錦濤，這次會面的影響，國民黨全面轉向舔共發大財還是其次，最嚴重的是跳過政府層級，以國民黨對共產黨的身分，擅自代表全台灣進行政治互動。林俊憲認為，鄭麗文不斷提起「連胡會」，而不是更接近、同樣會見習近平的「馬習會」，是因為當年馬英九畢竟是總統，兩人選在新加坡見面，刻意模糊雙方的職稱，事後也沒有共同聲明，比起「馬習會」，「連胡會」才是鄭麗文想效仿的模式，再次跳過政府，擅自以政黨框架和中共發表共同聲明甚至協議，出賣台灣的未來。林俊憲提醒，當年「連胡會」後發表的「五點共識」中，有一項始終沒有完成，叫做「達成和平協議」，如果習近平要追求超越胡錦濤的歷史定位，那就只剩這件「未竟之事」了。林俊憲直言，習近平願意「撥冗」見鄭麗文，不會再像當年見馬英九一樣退讓這麼多，兩人根本不是一個等級，習近平圖的不過是鄭的主席的身分罷了，但只要民進黨執政的一天，政府絕對不可能承認這種罔顧台灣主權、將兩岸關係限縮回內政框架的無效協議，恐怕最後得為習近平「歷史定位」買單付出代價的，只有國民黨的候選人們而已。