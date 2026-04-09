受惠於人工智慧（AI）晶片與矽光子先進製程開發的強勁需求，半導體檢測分析服務大廠閎康今公布3月營收，達5.38億元，月增24.73%，年增21.27%，改寫歷史新高紀錄。第1季營收14.24億元，較去年同期成長15.03%，創歷年同期新高。

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閎康表示，3月營收能創下佳績，主要動能來自材料分析（MA）與故障分析（FA）測試需求的全面升溫。公司憑藉在穿透式電子顯微鏡（TEM）及二次離子質譜（SIMS）等先進分析技術的深厚布局，預期將直接受惠AI帶動的半導體檢測成長商機。

此外，先進封裝與矽光子技術也是推升閎康營運的兩大支柱。閎康透過導入高解析度光學偵測分析平台等尖端設備，能精準定位奈米級晶片的缺陷位置，大幅協助客戶加速排除製程障礙。

矽光子領域，閎康不僅已為客戶研發活動建立標準化分析流程，更能協助晶片廠加速從基礎元件開發，一路到系統整合封裝的全流程研發，高階檢測分析的營運動能看俏。

目前閎康進入處置期，今日股價上漲3.34%，收在263元，成交量2593張。

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林奇編輯記者

畢業於國立中正大學，曾為財經新聞節目編輯與製作群，深耕台股早盤、即時財經新聞報導。熟悉台灣半導體產業、人工智慧（AI）等市場動態，擅長公司財報、股市走勢解讀。欲將財經數據與市場資訊轉化為易於理解的內容，...