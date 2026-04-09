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立法院今（9）日協商《國防特別預算條例》，但因沒有國民黨立委出席而散會。對此，民進黨發言人林楚茵表達強烈遺憾與嚴厲譴責；他指出，強化國防自主與軍備研發是全民共識，更是維護台灣民主自由的核心防線，國民黨長期在國會杯葛國家預算，今日更以「集體消失」手段阻礙國防防衛能力的提升，根本就是把全體國人的安危當作送給習近平的見面禮。立法院外交及國防委員會下午2時舉行國防特別條例草案的黨團協商，不過僅有民進黨立委、民眾黨立委王安祥出席，藍營則未派人出席，會議主席陳冠廷在下午2時45分宣告，遺憾目前仍無法取得共識，將繼續協商，「散會」。對此，林楚茵質疑，國防特別預算條例在立法院已經多次排案，國民黨委員卻集體消失，是在等誰的聖旨？是不是在等習鄭會，鄭麗文接受習近平的指示後，國民黨委員才可以繼續談軍購？他說，當國際局勢嚴峻，中共軍費已連續11年成長、規模突破8.8兆之際，國民黨卻在此時刻退避，國民黨口中的「和平」，不應是直接投降「躺平」。林楚茵強調，國家安全與區域和平不容絲毫退讓，當共軍機艦頻繁擾台、甚至在周邊海域進行實彈演習時，強化軍事防衛韌性已迫在眉睫。他呼籲，請國民黨委員切莫執迷不悟，應儘速回歸立法委員職責，回到國會進行實質協商，共同守護國家主權，唯有建立堅實的自主防衛能力，才是獲取真正和平的唯一途徑。【《NOWNEWS論壇》剖析美中台國防與能源政策】NOWNEWS將於2026年4月17日舉辦《台灣關鍵抉擇：國防安全、能源政策與經濟發展的現實考驗》論壇，邀請眾多學者專家，剖析台灣同時所面臨「國防」與「能源安全」之兩大議題。⏰手刀報名：https://www.accupass.com/go/USTW● 時間：2026/4/17（五）14:00 - 17:00●地點：張榮發基金會國際會議中心801會議室（110台北市中正區中山南路11號8樓）