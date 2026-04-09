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「類不分系」具1優勢 兼顧上榜、未來發展

3面向規劃分科志願 避免分數落差勉強選填

大學申請入學進入第二階段！熱門科系版圖似乎也出現「鐘擺效應」。今年台大申請入學以「生物產業傳播暨發展學系」成為今年最大黑馬，104人力銀行分析，考生選擇科系不再唯一以「高薪職務」或「熱門產業」為主，通常會有3大關鍵考量。時值大學申請入學進入第二階段，104人力銀行職涯永續長王榮春提到，以台灣大學申請入學為例，生物產業傳播暨發展學系「生傳系」成為今年最大黑馬，超越電機、化工等熱門科系。他分析，考生選填志願通常有3大關鍵考量，「科系連結產業是否有足夠的跨域彈性」、「個人興趣」、以及「前一年的錄取率高低」；當前一年的高門檻科系競爭激烈，下一年考生便會轉向錄取機率較高的科系，以求順利上榜。王榮春指出，考生選擇科系不再唯一考量「高薪職務」或「熱門產業」，也會考量前一年的錄取率、以及上榜的把握度。以2025年為例，考生收藏校系排行多直接和AI相關，集中於工程、資管、電機、大數據等技術技能（skillset）相關；2026年是否因AI研發技術通膨或程式碼交給AI寫，反而讓文科轉熱仍待後續觀察。王榮春觀察，今年爆紅的生傳系，橫跨傳播、農業、生物與社會科學，具備高度延展與彈性，進可攻、退可守；學生可依興趣搭配雙主修或跨領域學習，自主組合能力發展方向，保留未來轉向不同職涯路徑的可能，相較傳統單一專業導向的科系，這些「類不分系」或跨域整合型學程，不會過早限制方向，當考生傾向選擇風險較低、彈性較高的志願時，具備跨域學習架構的校系便成為兼顧「上榜機會」與「未來發展」的策略選擇。對於大學學測申請入學未錄取理想校系或仍在觀望的考生，接下來的分科測驗與志願填報，將更強調分數落點與排序策略，考生將再次調整關鍵策略，才能在有限志願中做出更精準的配置。王榮春建議，考生可從3個面向規劃分科志願，一是個人興趣與學習動機，避免因分數落差而勉強選填不適合的科系；二是錄取機率與志願配置策略；三是科系的職涯延伸性，優先考慮具跨域發展潛力或技能可轉換的學群。從今年熱門科系的變化發現，選系已不再只是「選擇一個專業」，而是「選擇未來的可能性」，兼顧個人興趣、錄取策略與產業趨勢，有助於降低試錯成本，順利銜接未來職涯發展。