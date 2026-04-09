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▲好市多「解鎖機密文件」活動還推出影片，由好市多亞太區總裁張嗣漢親自上陣，化身神秘黑衣人，手提印有「最高機密」字樣的皮箱。（圖／翻攝畫面）

在通膨壓力下，為了讓消費者更有感省錢。美式賣場好市多（Costco）、全國電子同步出招搶市。好市多於全台門市推出「解鎖機密文件」活動，號召會員「鎖定目標文件」，透過解鎖會員護照優惠內容，獲取多項折扣資訊。全國電子看準居家換季的大掃除與迎接盛夏的降溫家電需求，展開「四月破盤」活動。好市多「解鎖機密文件」活動還推出影片，由好市多亞太區總裁張嗣漢親自上陣，他化身神秘黑衣人，手提印有「最高機密」字樣的皮箱進入賣場櫃檯。隨著皮箱開啟，揭露解鎖機密文件是全台好市多4/13-6/7的會員護照優惠情報內容，任務是「守護錢包的和平 即刻啟動 ！」根據好市多釋出的優惠資訊，此次折扣力道涵蓋多元商品類別。其中，高單價商品如原價逾6萬元的鑽石項鍊，最高可現省約1.3萬元；75吋4K顯示器搭配聲霸組合，原價2萬9999元優惠後價格為2萬3999元；家電產品如原價萬餘元的定頻除濕機也降價2300元只要8899元。日用品與民生消費部分，同樣提供有感折扣，包括清潔用品可省數百元，五月花衛生紙每組折價70元，優惠後價格降至279元；食品與零食品項亦有百元以上折扣空間。隨著氣溫逐步攀升，居家換季的大掃除與迎接盛夏的降溫家電預購需求進入高峰。全國電子看準這波汰舊換新潮，正式宣佈於4月10日至4月20日展開「四月破盤」活動。活動祭出指定大家電55折起、全館家電9折，更透過數位轉型與支付工具疊加，將回饋率推升至驚人的16%回饋。還有「滿額 1 元放大術」 ，讓消費者在入手高單價家電的同時，僅需加價 1 元，就能換購高品質的生活好物。針對個別品類，空調類除了9 折優惠，玉山銀行卡友更獨享12期0利率及最高3,800點回饋，並附贈8年延長保固與免費標準安裝，加購清潔保養亦有優惠 。電視類則下殺至53折起，購買75吋以上大尺寸機種，還有機會贏得「名古屋雙人來回機票」。冰箱與洗衣機則以「生活體驗」為誘因，買冰箱滿2萬可抽六福莊住宿券，買洗/乾衣機滿萬則可抽三星S26手機、LG清淨機等大獎；廚衛設備如熱水器、洗碗機則提供最高3,000元補貼，滿額更可參加「抽免單」活動，挑戰零元升級廚房。此外，全國電子也透過 LINE 官方帳號強化與消費者的互動感。透過「破盤春來運轉」小遊戲，綁定好友即可天天抽最高1,000元折價券，並依門檻適用於各類熱門家電。活動期間親臨門市參與「會員回娘家」活動，還能加碼領取最高1,000點會員點數。