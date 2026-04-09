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▲交通部部長陳世凱今前往淡江大橋視察風切改善狀況。（圖／記者葉政勳攝）

▲淡江大橋通車將前舉行一列活動共十項，希望民眾感受跟淡江大橋在一起 。（圖／記者葉政勳攝）

▲泡棉膠條。（圖／記者葉政勳攝）

▲淡江大橋欄杆泡棉膠條，並非逐條安裝，每個中間有一個間隔無膠條。（圖／記者葉政勳攝）

▲交通部今前往淡江大橋視察風切改善。（圖／記者葉政勳攝）

淡江大橋預計5月12日通車，但日前卻出現低頻風切聲，影響周邊居民生活，更有居民直呼快發瘋，不吃藥難以入睡。交通部公路局委託淡江大學工程研究中心做風洞測試，今（9）日交通部部長陳世凱前往視察改善狀況並表示，短期解決方案將在4月15日前完成，並在8月完成永久性改善。淡江大橋尚未正式通車，民眾還沒有體會到便利，卻先受聲音干擾。公路局北區公路新建工程分局分局長陳永傑解釋，因為風吹，特別是東北季風單一方向穩定大小的風速，經過淡江大橋欄杆，因頻率而發出震動導致風切音。如同住家頂樓、陽台等處欄杆，因為風大而造成的風切聲同樣原理。陳世凱指出，一月底接到有震動聲音的反饋後就進行風洞測驗，希望用最短時間解決問題，希望讓淡江大橋帶來美觀、方便，而不是困擾，本次預計在3個月內解決。4月18日起淡江大橋也將推出一系列活動，預計吸引2.5萬至3萬人參加，包含路跑、自行車、通車典禮、野餐，更有雲門舞集表演，期待大家共襄盛舉。公路局採取兩階段改善，第一階段先安裝泡棉膠條在淡水河上游一次，採取欄杆間隔裝置；雖然泡棉膠條壽命有限最多兩年，但考量周邊影響，因此儘速改善後續再逐步改善。第二階段將安裝永久性鋁板，內部含泡棉膠條減少晃動聲音，預計8月底前完成。公路局局長陳文瑞表示，泡棉膠條預計安裝長度為1200公尺，目前已經安裝三分之一。經過測試欄杆逐條安裝泡棉，與間隔安裝的聲音，人耳聽不出差異，因此採用間隔安裝，同時顏色選用兼具美觀；兩階段預計花費1100至1200萬元。